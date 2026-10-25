Hoy, 25 de octubre de 2026, la provincia de Barcelona se presenta con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ascenso en el Prepirineo y prelitoral, mientras que en otras áreas se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Las máximas subirán, especialmente en el interior. En la costa, el viento será flojo a moderado del oeste, variando a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de octubre

Barcelona: cielo despejado y sol radiante

El tiempo en Barcelona se presenta cordial y amable este día con un cielo despejado que invita a salir a disfrutar. A primera hora, la temperatura ronda los 13 grados, aunque la sensación térmica se sentirá un poco más fresquita, como si la brisa suave que proviene del noreste nos regala un abrazo ligero. Con unas ráfagas que apenas alcanzan los 3 km/h, se espera una jornada donde el viento apenas será un murmullo entre los árboles.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, alcanzando los 21 grados. La humedad, aunque baja, puede crear una atmósfera algo cálida, proporcionando una sensación cercana a los 22 grados. Sin embargo, el panorama se mantendrá seco en todo momento, lo que promete ser un deleite para quienes planeen salir y disfrutar de las primeras luces del cálido verano, desde el amanecer a las 7:14 hasta la puesta del sol a las 17:55.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y posible viento fuerte

Con un cielo encapotado que invita a la reflexión y el viento que juega con las hojas de los árboles, la jornada comienza marcada por una palpable inestabilidad. La temperatura se desliza entre un fresco 12°C y alcanzará hasta 22°C en su punto más cálido, mientras las nubes avanzan, dejando entrever ráfagas de viento de hasta 35 km/h que prometen agitar el ambiente.

A medida que el día avanza, la mañana traerá un respiro con cielos grises pero sin lluvias, mientras que la tarde anticipa un descenso térmico notable y una humedad que puede resultar agobiante, alcanzando hasta el 80%. Con la amenaza de un viento fuerte y un ligero riesgo de chubascos, es recomendable salir preparado, no olvides llevar el paraguas.

Parcialmente nublado y sin lluvia en Badalona

Esta jornada, Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado, ideal para disfrutar de los primeros rayos de sol que asomen a las 07:14. Las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana, alrededor de los 12 grados y a medida que avance el día, ascenderán hasta alcanzar una máxima de 21 grados en la tarde. La humedad se sentirá algo elevada, dando al ambiente un matiz más pesado, aunque no hay previsiones de lluvia, lo que permite disfrutar de una mañana sin complicaciones.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero estará libre de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán confortables y aunque la brisa será suave, se esperarán ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. El día contará con unas 10 horas de luz, ya que el sol se ocultará a las 17:55. En resumen, una jornada perfecta para dar paseos y disfrutar del aire fresco de Badalona.

Cielo ligeramente nuboso y sereno en Sabadell

El tiempo presenta condiciones estables a lo largo del día, con un cielo ligeramente nuboso que se mantendrá durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados y se espera un suave viento, que no afectará la tranquilidad de la jornada.

Esta es una ocasión perfecta para salir a pasear y disfrutar de un ambiente sereno, ideal para las actividades diarias. Aprovechar las horas de luz y tomar un café al aire libre podría ser una excelente manera de disfrutar de este día templado.