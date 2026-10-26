En toda la provincia de Barcelona, el cielo se presentará poco nuboso con algunas nubes altas y, durante la primera mitad del día, intervalos de nubes bajas en el litoral. Las temperaturas mínimas ascienden ligeramente, mientras que las máximas se mantienen estables. El viento será flojo y de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de octubre

Barcelona: cielo despejado y tarde cálida

El cielo de Barcelona se presentará despejado en la mañana, como si se desperezara lentamente ante la llegada del día. Con una temperatura mínima que comenzará en 15 grados y una sensación térmica que alcanzará los 22, será un comienzo agradable sin probabilidades de lluvia, lo que invita a disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, la brisa suave del viento desde el oeste apenas superará los 3 km/h, creando un ambiente perfecto para pasear por las calles soleadas.

Ya por la tarde, el sol se mostrará con calidez, rondando los 21 grados y el cielo adoptará tonalidades más nubladas. Aunque no se espera lluvia, esa sensación de humedad en el ambiente, que podría llegar hasta el 65%, hará que el aire se sienta un poco más pesado. Con el ocaso programado para las 17:54, los últimos brillantes destellos del sol ofrecerán un mágico escenario para dar paso a la noche, en la que las temperaturas bajarán a 17 grados, manteniendo una atmósfera tranquila en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cambiante con lluvias intensas

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un cielo cambiante, arrastrado por un viento fuerte que promete marcar el ritmo del día. Las nubes, cargadas de humedad, se van apoderando del horizonte, mientras la temperatura mínima ronda los 13 grados, creando un ambiente fresco que contrasta con la calidez que podría llegar más tarde.

A medida que avanza la jornada, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se anticipan lluvias intensas y rachas de viento que superarán los 30 km/h en ciertos momentos. Aunque el termómetro podría alcanzar los 22 grados por la tarde, la sensación térmica se mantendrá baja debido a la humedad. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, porque este tiempo inusual podría sorprender si no se está preparado.

Día soleado y agradable para disfrutar en Badalona

Este sábado en Badalona amanece con un cielo mayormente despejado y una agradable temperatura de 15°C. La jornada se presenta tranquila, con una temperatura máxima que alcanzará los 22°C y sin probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día seco y soleado. La sensación térmica se mantendrá en un nivel cómodo, oscilando entre 13°C y 22°C a lo largo del día.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá claro, ofreciendo agradables momentos bajo el sol. Con un viento ligero del sur a 5 km/h y una humedad que variará entre el 65% y el 90%, el ambiente será algo húmedo, pero no excesivamente pesado. Disfrutaremos de aproximadamente diez horas y media de luz, ya que el sol saldrá a las 07:15 y se pondrá a las 17:53. Una jornada perfecta para disfrutar al aire libre.

Ambiente templado con sol y nubes en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente estable, alternando momentos de sol y algunas nubes suaves. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados, proporcionando un ambiente templado y agradable, con una brisa ligera que será casi imperceptible.

Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre o realizar actividades cotidianas en la calle, aprovechando la tranquilidad que ofrece este tiempo. Un buen momento para compartir con familia y amigos, disfrutando del buen ambiente de la ciudad.