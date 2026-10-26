Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos mayoritariamente despejados y poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 26 de octubre de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas ascenderán en la vertiente mediterránea y el extremo occidental, mientras que las máximas experimentarán un descenso local en la costa. Los vientos serán flojos y variables, moderándose en algunas áreas del interior y en el litoral.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 26 de octubre

Cielo despejado y calor agradable en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta despejado al amanecer, un lienzo azul que invita a disfrutar del día. A medida que avance la jornada, el sol se adueñará del escenario, alcanzando una temperatura máxima de 31 grados que, junto con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica parezca aún más cálida. El viento soplará suave, aunque con algunas ráfagas que podrían sorprender, creando un ambiente agradable en las calles.

Ya por la tarde, el calor se mantendrá, pero el buen tiempo persistirá sin visos de lluvia, dejando espacio para actividades al aire libre. De cara a la noche, la temperatura descenderá suavemente y, con la puesta del sol a las 18:32, la luz se irá desvaneciendo como un susurro, ofreciendo un cierre perfecto a un día radiante en la capital andaluza.

CÃ³rdoba: aire fresco y lluvias a la vista

A primera hora, Córdoba se despierta envuelta en un aire fresco y un cielo que comienza a mostrar su cara cambiante. Los murmullos de la brisa se entrelazan con el canto de las aves, pero una sensación de inestabilidad se asoma en el horizonte, prometiendo un día agitado. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 28 grados, la mañana será tranquila, aunque el viento ya comienza a soplar con fuerza, anticipando un panorama diferente para más tarde.

A medida que avancen las horas, las nubes se reunirán y la lluvia hará su aparición, acompañada de ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La sensación térmica puede descender notablemente, generando un ambiente más fresco y húmedo. Se recomienda a todos los que salgan a la calle que no olviden llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la tarde-noche promete ser lluviosa y desapacible.

En Huelva, cielos despejados y ambiente cálido

La jornada transcurre con un tiempo mayormente despejado, aunque algunas nubes pueden aparecer de forma esporádica durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 27 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable. La brisa será suave, ideal para disfrutar de un paseo sin preocupaciones por la lluvia.

Es un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La tranquilidad del tiempo invita a relajarse y aprovechar las pequeñas cosas que ofrece la jornada.

Ambiente primaveral y agradable hoy en CÃ¡diz

Este miércoles amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, donde el sol comenzará a despuntar a las 07:42. La temperatura mínima se situará en unos frescos 15°C, pero la sensación térmica hará que se sienta un poco más calida. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar un agradable 24°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias y la probabilidad de precipitaciones es nula.

Durante la tarde, el cielo mantendrá su aspecto variable con algunas nubes dispersas y la humedad será moderada, fluctuando entre el 50 y 85%. El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, por lo que habrá que estar atentos. La puesta de sol tendrá lugar a las 18:34, brindando un total de más de once horas de luz en este día primaveral.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente cálido

El sol asoma en Jaén, envolviendo la mañana en un suave manto de calidez con temperaturas que rondan los 12 grados. El cielo se presenta despejado, sin señales de lluvia, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. A medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará los 26 grados, manteniendo una sensación térmica placentera.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, ideal para pasear con ropa ligera. Con un viento suave del noreste y algunas ráfagas moderadas, es el momento perfecto para salir y aprovechar el sol, recordando siempre llevar una botella de agua para hidratarse.

Chubascos intermitentes con aire fresco en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un leve frescor, con temperaturas mínimas alcanzando los 15°C. A medida que avanza el día, la temperatura sube rápidamente, alcanzando los 27°C por la tarde, lo que sugiere un contraste notable. El cielo, despejado por la mañana, se verá acompañado de ráfagas de viento del sureste que llegarán a los 10 km/h, aportando un aire fresco a la jornada.

Sin embargo, se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, con una humedad relativa que podría alcanzar el 95%. Para disfrutar al máximo el día, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde, ya que podrían registrarse precipitaciones puntuales que refresquen el ambiente.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y temperaturas agradables que oscilan entre los 13 y 20 grados, creando un ambiente ideal para comenzar el día. La brisa suave hará que la sensación térmica sea aún más placentera, por lo que un abrigo ligero puede ser una buena opción al salir.

A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá soleado con temperaturas que alcanzarán los 28 grados por la tarde. Será un buen momento para disfrutar al aire libre, así que no olvides llevar tu gorra y protector solar para protegerte del sol radiante que nos acompañará.

AlmerÃ­a: cielo despejado y tarde soleada

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, que dará paso a una mágica tarde soleada con temperaturas que ascenderán hasta los 27 °C. La brisa suave y la dirección del viento variará, permitiendo disfrutar de agradables momentos al aire libre, mientras la sensación térmica se mantendrá en un nivel óptimo.

Sin embargo, se recomienda precaución ya que a medida que avance el día, la humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso. Es ideal aprovechar la mañana fresca y prepararse para el calor de la tarde, así como mantener hidratación y buscar sombra en las horas pico.