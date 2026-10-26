Hoy, 26 de octubre de 2026, el cielo en toda la provincia de Bilbao amanecerá poco nuboso, aunque se podrán observar intervalos de nubes altas y algunas brumas dispersas en el interior. Las temperaturas experimentarán un ligero aumento y se prevén vientos flojos de componente sur en el interior y variables en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y brisa suave

El cielo de Bilbao se despierta este día con tonalidades suaves, ya que el manto azul se adereza con algunas nubes esponjosas que cruzan el horizonte. La temperatura mínima ronda los 10 grados y durante el día se espera que el termómetro alcance los 26 grados, ofreciendo un ambiente cálido pero moderado. No hay indicios de lluvia, lo que promete un día más bien despejado, aunque la sensación térmica podría elevarse, haciéndose más intensa con la humedad que alcanzará su punto máximo.

Ya por la tarde, la brisa suave del viento del norte, que sopla a unos 5 km/h, mantendrá una agradable frescura en el ambiente. Con la puesta del sol programada para las 18:11, los bilbaínos disfrutarán de unas largas horas de luz, perfectas para paseos al aire libre. La tarde se presentará con temperaturas alrededor de 19 grados, ideales para relajarse y disfrutar del entorno. En definitiva, será un día sin sobresaltos, perfecto para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Nubes y viento cambiante durante el día en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta con un ambiente fresco y un cielo que anticipa una jornada inestable. Las nubes se agrupan en el horizonte, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un murmullo que promete cambios en el día. A medida que avanza la mañana, las temperaturas son suaves, pero la sensación térmica puede caer, lo que incrementa la sensación de frío.

A medida que la tarde se aproxima, las condiciones se vuelven más adversas. Se esperan ráfagas de viento que alcanzarán los 30 km/h y, aunque la probabilidad de lluvia durante la tarde-noche es baja, la humedad puede llegar a niveles elevados, generando cierta incomodidad. Mejor llevar el paraguas si se sale, ¡no hay que dejarse sorprender!

Guecho: ambiente agradable con sol y brisa

A medida que amanece en Guecho, el día comienza con un cielo mayormente despejado que invitará a disfrutar del aire fresco de la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados, la jornada se promete agradable, aunque la humedad, que alcanzará picos del 95%, puede dar una sensación térmica más intensa. A lo largo de la tarde, el ambiente se mantendrá templado, alcanzando una temperatura máxima de 23 grados. Con el viento soplando del noreste a una velocidad media de 5 km/h y rachas que podrían alcanzar los 30 km/h, será importante tener precaución en espacios abiertos. No se espera lluvia en ninguna parte del día, lo que brinda la oportunidad de disfrutar de las seis horas y media de luz que nos regala el sol al asomarse a las 07:39 y despedirse a las 18:11.

Santurce: cielo algo nuboso y brisa suave

El tiempo se presenta estable con un cielo algo nuboso durante la mañana y una ligera variación por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados, acompañadas de vientos suaves que harán que la jornada sea bastante agradable, sin posibilidades de lluvias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovecha el ambiente templado y la brisa ligera que ofrecen condiciones perfectas para estar fuera de casa y disfrutar de lo que Santurce tiene para ofrecer.

Cielos nublados y tarde soleada en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos mayormente nublados y un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 10 grados. A medida que avance el día, se espera que el sol asome entre las nubes y la temperatura ascienda hasta los 26 grados en la tarde, proporcionando un respiro caluroso. Con un suave viento predominante, es recomendable vestirse en capas y disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando los momentos de sol que nos brinda el tiempo.