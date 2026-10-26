Hoy, 26 de octubre de 2026, el cielo se presentará poco nuboso con algunas nubes altas que adornarán el paisaje. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas también irán en aumento. Un viento suave, de dirección variable o en calma, acompañará esta jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y brisa suave

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente, mostrando un azul claro y radiante que promete un día agradable. Las temperaturas se situarán entre los 12 y los 26 grados, ofreciendo un cálido respiro en comparación con la frescura de la madrugada. Aunque no se prevé lluvia, el ambiente podría sentirse un poco cargado, especialmente con una humedad que alcanzará su máximo en el día.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y el cielo mantendrá su esplendor, ideal para disfrutar de las actividades al aire libre antes de que empiece a ocultarse tras el horizonte a las 18:05. Una brisa suave de dirección variable acompañará la jornada, aunque hay que tener en cuenta que, en algún momento, podrían producirse ráfagas que añadan un ligero frescor a la atmósfera. La sensación térmica podría alcanzar hasta los 26 grados, haciendo que cada instante de luz se disfrute al máximo.

Calatayud: amenaza de lluvia y viento fresco

El aire en Calatayud se siente tenso, como antes de una tormenta. Nubes amenazantes se agrupan en el cielo, presagiando un día de inestabilidad. La mañana empieza fresca, con temperaturas mínimas que rondan los 7 grados, mientras el viento empieza a hacerse notar con ráfagas que alcanzan hasta los 30 km/h. A medida que avanza el día, se prevén lluvias que podrían alterar las actividades al aire libre.

Por la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, pero por la tarde se elevarán hasta los 25, aunque la sensación térmica podría no acompañar debido a la alta humedad, que alcanzará el 80%. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas y abrigo si se planea salir.

Tarazona: cielos parcialmente nublados y ambiente tranquilo

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y una tarde templada que promete agradables temperaturas. Las ráfagas de viento serán suaves y se espera un ambiente tranquilo en el transcurso del día, sin probabilidades de lluvia que alteren los planes al aire libre.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechar las terrazas y disfrutar de actividades al aire libre. Con una temperatura que alcanzará los 23 grados, será un momento propicio para relajarse y disfrutar de la compañía de amigos y familia.