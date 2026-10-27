Alerta máxima en Valencia: el modelo ECMWF prevé lluvias de hasta 276 litros en la comunidad y avisa de una nueva DANA con 4 días seguidos de precipitaciones

La Comunidad Valenciana vuelve a mirar al cielo ante la posibilidad de un nuevo episodio de lluvias intensas. El modelo europeo ECMWF contempla acumulados de hasta 276 litros por metro cuadrado en algunos puntos del litoral valenciano durante los primeros días de noviembre, coincidiendo con la posible formación de una DANA. Sin embargo, los expertos insisten en que se trata de una previsión a varios días vista y que todavía no puede confirmarse ni dónde lloverá con mayor intensidad ni qué cantidades acabarán registrándose.

El modelo europeo apunta a lluvias muy abundantes

Las últimas salidas del modelo europeo dibujan un escenario de inestabilidad entre el 2 y el 5 de noviembre, con especial atención a la costa de Valencia y Alicante. Los mapas analizados contemplan acumulados elevados en el entorno de la Safor y frente a municipios como Cullera, Gandía y Oliva. En algunos escenarios, las cantidades podrían alcanzar los 276 litros por metro cuadrado, aunque parte de la precipitación prevista se sitúa sobre el mar.

La diferencia entre que las lluvias permanezcan mar adentro o alcancen la costa será determinante para valorar el impacto del episodio. Un cambio en la posición de la DANA o en la dirección de los vientos podría modificar la distribución de las precipitaciones. Por ello, los acumulados que aparecen actualmente en los mapas no deben interpretarse como cantidades garantizadas para una localidad concreta.

¿Cuándo podría llegar la nueva DANA?

Las primeras previsiones sitúan la posible llegada de la depresión aislada en niveles altos entre el 3 y el 4 de noviembre. Según la información publicada el 26 de octubre, los modelos contemplan una probabilidad aproximada del 50 % de que se produzca ese descuelgue hacia el litoral mediterráneo. El escenario continúa abierto y deberá revisarse con las próximas actualizaciones meteorológicas.

Antes de ese posible episodio, la AEMET prevé un cambio progresivo del tiempo en la Comunidad Valenciana. A partir del miércoles 28 pueden aparecer chubascos, especialmente en zonas del sur de Valencia y Alicante, mientras que durante los días siguientes no se descartan nuevas precipitaciones en puntos del litoral. Estas lluvias iniciales no implican necesariamente que vaya a producirse un temporal extremo.

La AEMET pide seguir la evolución del pronóstico

Por ahora, no debe darse por confirmada una situación de alerta máxima por esta posible DANA. La recomendación es consultar los avisos oficiales de la AEMET y las indicaciones de Protección Civil si el escenario se concreta. Las próximas jornadas serán decisivas para saber si las precipitaciones más intensas llegan finalmente a tierra y qué zonas podrían verse afectadas.