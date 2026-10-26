La AEMET avisa de un ligero ascenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este lunes 26 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de un día apacible en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón con sol y termómetros al alza, especialmente en la zona norte del Mediterráneo. Consulta todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas al alza en la Comunidad Valenciana para este lunes 26 de octubre.

Este lunes 26 de octubre volverá a ser un día soleado con buenas temperaturas en la Comunidad Valenciana. Después del cambio de hora del domingo y con el mes de noviembre vislumbrándose en el horizonte, el frío de esta época del año ya amenaza a los valencianos, que volverán a vivir un día más de primavera que de otoño. La AEMET ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas, especialmente en el litoral de la provincia de Castellón.

Así que las máximas en esta zona serán de 26 grados en Castellón capital, mientras que las mínimas serán de 10 ºC en el interior, en Morella. Los termómetros también ascenderán hasta los 26 ºC en la capital de la Comunidad Valenciana, donde las mínimas bajarán hasta los 13 ºC en las horas más frías de la noche. En el interior, los termómetros caerán hasta los 10 grados en Requena.

La máxima de la Comunidad Valenciana, según ha confirmado la AEMET, volverá a estar en la ciudad de Alicante, donde se llegará a máximas de 27 ºC, al igual que en las ciudades de Elche y Orihuela. La mínima en la zona estará en Alcoy, donde se marcarán 13 grados durante la madrugada.

Ligero ascenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 26 de octubre es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos de las mínimas en el litoral de Castellón. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente este por la tarde, cuando se darán aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.