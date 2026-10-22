La AEMET confirma un descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana: mínimas de hasta 5 grados

La AEMET ha confirmado otro ligero descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 22 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología predice temperaturas mínimas de 5 grados en algunos puntos del interior de la provincia de Castellón, mientras que las máximas en el Mediterráneo serán de 26 ºC en Alicante capital. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vive días de calma después de sufrir una de las mayores trombas de agua de los últimos tiempos por la DANA Adam, que dejó hasta 700 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur de Valencia y norte de Alicante. Esto provocó unas inundaciones que se saldaron con cuatro víctimas mortales y numerosos desperfectos en poblaciones como Oliva, Els Poblets o Pego. Después de la tormenta ha llegado la calma al Mediterráneo y este jueves 22 de octubre volverá a ser un día tranquilo.

La AEMET predice para el día de hoy otro descenso de las temperaturas que bajará los termómetros hasta los 5 grados en la localidad de Morella. En la provincia de Castellón, las mínimas se acercarán a los 0 ºC y la máxima será de 23 grados en la capital. «Temperaturas en ligero descenso. En la mitad norte, viento flojo del noroeste, cambiando por la mañana a flojo de dirección variable, y durante la tarde a componente sur; en el resto, flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste, cambiando a sur moderado en el litoral», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona.

La máxima del día en la Comunidad Valenciana estará en Alicante, donde se llegará a los 26 grados en la capital. Las mínimas de la zona estarán en Alcoy, donde durante la noche se llegará a los 12 ºC. En Valencia capital, la máxima del día será de 24 grados por los 15 ºC que habrá de mínima durante la noche. En Requena, los termómetros bajarán hasta los 8 ºC durante la madrugada.

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este jueves 22 de octubre:

Algunos intervalos nubosos. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en ligero descenso o sin cambios. En el norte de Castellón, viento flojo del noroeste, cambiando por la mañana a flojo de dirección variable, y durante la tarde a componente sur; en el resto, viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste, cambiando a sureste y sur moderado en el litoral.