La Comunidad Valenciana celebra el Día de la Hispanidad con temperaturas de 30 grados

La Comunidad Valenciana celebrará este 12 de octubre el Día de la Hispanidad con buen tiempo y subida de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado un aumento de las mínimas y que las máximas irán hasta los 30 grados en algunos puntos del Mediterráneo, especialmente en la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana en el Día de la Hispanidad.

Este lunes 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional, en el que se conmemora el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. El centro neurálgico de la celebración, como suele ser habitual, será el corazón de Madrid, donde se celebrará el desfile militar en el paseo del Prado y Recoletos, por donde pasarán las unidades de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y otros cuerpos participantes.

Así que este lunes 12 de octubre será festivo en la Comunidad Valenciana y la AEMET ha confirmado para el Día de la Hispanidad una subida de las temperaturas mínimas y máximas que se irán hasta los 30 grados que se registrarán en la ciudad de Orihuela, en la provincia de Alicante. En la capital de la Costa Blanca los termómetros irán hasta los 28 ºC, al igual que en Elche. «Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando las componentes sur y este durante las horas centrales», dice la AEMET sobre el tiempo en esta provincia.

En la provincia de Valencia también se rondarán los 30 grados, siendo la máxima de 28 ºC en la localidad de Onteniente. En la capital de la Comunidad Valenciana se registrarán máximas de 27 grados y mínimas de 16 durante la noche. La mínima de la zona será de 12 ºC en el interior, en Requena. En el interior de la provincia de Castellón, las mínimas bajarán hasta los 11 grados en Morella. La máxima de la zona estará en la capital de la provincia, donde los termómetros llegarán hasta los 26 grados.

Buen tiempo en el Día de la Hispanidad en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET con el tiempo en la Comunidad Valenciana para este 12 de octubre:

Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, predominando las componentes sur y este durante las horas centrales.