La AEMET confirma un gran descenso de las temperaturas en el día de la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un gran descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana en este 9 de octubre en el que se celebra el Día de la Generalitat. La Agencia Estatal de Meteorología ha descartado la presencia de lluvias durante la jornada, pero sí que ha confirmado que las mínimas bajarán hasta los 5 ºC en algunos puntos del interior. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas en el Día de la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana celebra su día este viernes 9 de octubre con temperaturas que irán a la baja en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Después de una jornada en la que las máximas se alzaron hasta los 31 ºC en el sur del Mediterráneo, para el día de hoy las mínimas caerán hasta los 5 grados en algunos puntos del interior de la Comunidad Valenciana, como puede ser la localiad de Morella (Castellón).

Por lo que respecta al tiempo en Valencia, donde se celebrarán los actos principales en el Día de la Comunidad Valenciana, las máximas durante la tarde serán de 22 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 12 ºC durante la noche. «Cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso. Viento flojo del norte en el interior del norte de la provincia y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo a flojo del sureste en general por la tarde», ha confirmado la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

En Alicante, las temperaturas máximas bajarán hasta 6 grados durante un jueves 9 de octubre festivo en la Comunidad Valenciana, donde las máximas quedarán establecidas en 25 grados en las ciudades de Alicante, Elche y Orihuela. La mínima será de 12 en la zona de Alcoy en una jornada en la que la AEMET ha confirmado «cielo con intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a cielo despejado al mediodía».

Descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 9 de octubre es la siguiente:

Intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Viento del noroeste en el norte de Castellón, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes a primeras horas y tendiendo a remitir por la mañana; en el resto se espera viento flojo de dirección variable, con predominio del noroeste y oeste en el interior, y del norte en el litoral, rolando a este y sureste en el litoral durante la tarde.