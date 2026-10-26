El tiempo está loco y la AEMET lo ha confirmado: temperaturas de 33 grados a partir del martes en estas provincias de España

Andalucía dirá adiós al mes de octubre con temperaturas en aumento y máximas que volverán a superar los 30 grados, aunque la semana empezará con altibajos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el calor comenzará a azotar la comunidad andaluza con fuerza a partir del miércoles, logrando su punto más álgido con 33 grados en Sevilla el sábado 31 de octubre.

La última semana del mes vendrá marcada por un tiempo estable predominante en gran parte de la región, aunque no se descartan ligeras precipitaciones en determinadas zonas. El cambio más reseñable es el ascenso paulatino de las temperaturas máximas, principalmente en el valle del Guadalquivir, donde se volverán a registrar valores inusuales para finales de octubre.

Un inicio de semana con temperaturas extremas con descenso el martes

Durante la jornada del lunes 26 se apreciarán cielos despejados con escasa nubosidad en la mayor parte de Andalucía, aunque se vaticinan ciertas nubes bajas en la costa mediterránea. Las temperaturas máximas se situarán en 31 ºC en Sevilla, mientras que Córdoba y Granada se instalan en los 28 grados. En Almería, Huelva y Málaga harán 27 ºC, por 26 en Jaén y 24 en Cádiz.

A pesar del ascenso, el martes 27 cambiará totalmente la situación con un desprendimiento de las máximas en la vertiente atlántica. La bajada podría ser notoria en puntos de la Sierra de Aracena y las llanuras de Cádiz y Sevilla. De este modo, Sevilla pasará de los 31 a los 27 grados, mientras que Cádiz y Huelva perderán dos grados cada uno con respecto a la jornada anterior, con una mayor presencia de nubes y posibilidad de lloviznas en las Cordilleras Béticas.

Subida generalizada el miércoles

El miércoles 28 de octubre iniciará la recuperación de las temperaturas, esencialmente en la mitad occidental andaluza. Los cielos se verán generalmente poco nubosos, aunque podrán haber precipitaciones débiles en la mitad oriental. Las máximas volverán a fijar los 30 ºC en Sevilla, con 28 de máxima en Córdoba y Huelva. Granada y Almería se quedarán en los 27 grados, por 26 en Málaga, 25 en Jaén y 24 en Cádiz.

La tendencia se estabilizará el jueves, superando la barrera de los 30 grados en Sevilla con 31. También subirán en Cádiz, con 26. En cuanto al cielo, AEMET pronostica nubes bajas en la cuenca mediterránea y cielos principalmente despejados en el resto. No se descartan algunas lluvias en las costas mediterráneas, con el foco sobre Málaga y el Estrecho.

Una máxima de 33 grados durante el fin de semana

Las temperaturas máximas irán al alza con la llegada del fin de semana. El viernes 30, Sevilla marcará el dato más elevado del día con 32 grados, por 28 en Córdoba y Huelva. En el resto, los termómetros se instalarán en los 26 grados de máxima.

No será hasta el sábado cuando se registrará la temperatura más alta de toda la semana: 33 ºC en Sevilla. Córdoba y Huelva se mantendrán en los 28, Granada llegará a los 27, mientras que Jaén y Málaga permanecerán en los 26. Almería será la única en la que se registrará un leve descenso, con 24 grados de máxima.