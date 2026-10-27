Ofertas flash Amazon del día, en directo: descuentos por tiempo limitado y los mejores chollos de hoy 27 de octubre
Amazon continúa la última semana de octubre con nuevas ofertas en tecnología, productos para el hogar, belleza y pequeños electrodomésticos, además de artículos para preparar Halloween y empezar a organizar las compras de Navidad.
En este directo recopilamos los chollos más interesantes de hoy, con bajadas de precio y descuentos que permiten ahorrar en productos del día a día, renovar la casa o adelantar algunos regalos.
Iremos actualizando la selección a lo largo del día con nuevas oportunidades y ofertas de Amazon para que puedas encontrar los mejores precios y aprovechar los descuentos sin gastar de más.
Ofertas flash de Amazon, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado del día
El calendario de Adviento de maquillaje FURTIME para Navidad 2026 baja a 29,99 euros en Amazon
Contar los días hasta Navidad con una sorpresa de belleza cada jornada es la propuesta de este calendario de Adviento 2026 de FURTIME, que incluye 24 productos de maquillaje y cosmética. Su precio actual en Amazon es de 29,99 euros, frente a los 34,75 euros de su precio mediano. La rebaja del 14 % permite ahorrar 4,76 euros. Está pensado para quienes disfrutan probando distintos productos de belleza o buscan un regalo para las fechas navideñas. Con sus 24 compartimentos, permite descubrir una sorpresa diaria durante las semanas previas a Navidad.
Esta vela WoodWick con mecha crepitante baja de 39,99 a 31,56 euros en Amazon
Crear un ambiente acogedor en casa puede salir más barato con esta oferta de Amazon. La vela perfumada WoodWick con aroma a chimenea cuesta ahora 31,56 euros, frente a los 39,99 euros de su precio recomendado. La rebaja del 21 % supone un ahorro de 8,43 euros. Su diseño grande en forma de reloj de arena y su mecha de madera, que produce un sonido crepitante al arder, la convierten en una opción para acompañar momentos de descanso o dar un toque decorativo al salón. Según el fabricante, ofrece una duración de hasta 130 horas, por lo que está pensada para disfrutar de su fragancia durante un periodo prolongado.
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Estas tiras nasales para dormir y hacer deporte bajan de 8,99 a 6,90 euros en Amazon
Respirar por la nariz con mayor comodidad durante el descanso o la actividad física es el objetivo de estas tiras nasales antirronquidos, disponibles en un pack de 80 unidades. Su precio actual en Amazon es de 6,90 euros, frente a los 8,99 euros de su precio mediano, lo que supone un ahorro de 2,09 euros con una rebaja del 23 %. Estas bandas adhesivas se colocan sobre la parte externa de la nariz para ayudar a abrir las fosas nasales y facilitar el paso del aire. Pueden resultar útiles para algunas personas, aunque no solucionan todas las causas de los ronquidos ni sustituyen una valoración médica si existen problemas respiratorios durante el sueño.