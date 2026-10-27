Giro en el calendario laboral: el BOE confirma el festivo del 3 de diciembre de 2026 y habrá puente en estas comunidades

Diciembre es como sabemos el mes de las celebraciones navideñas, de modo que muchos lo ven como uno de los más favorables dentro del calendario laboral, y no sólo eso, si tenemos en cuente el famoso puente que forma la Inmaculada Concepción junto al Día de la Constitución llega también tras la primera semana. Pero además hay una tercera fiesta, la del 3 de diciembre aunque no todas las comunidades la celebran.

Pocos lo saben pero cada año, el 3 de diciembre es festivo en Navarra con motivo de San Francisco Javier, una fecha que figura en el calendario oficial de la Comunidad Foral y que este año puede abrir la puerta a un puente de cuatro días para quienes consigan librar también el viernes 4. Es entonces, un festivo que no se aplica al conjunto de España aunque el 6 y 8 de diciembre sí que sea festivo en todo el país.

Giro en el calendario laboral: el BOE confirma el festivo del 3 de diciembre de 2026

Este año 2026, el famoso puente de diciembre va a quedar algo deslucido para buena parte de los españoles. El 6 de diciembre, día en el que se celebra la Constitución, cae en domingo y la mayoría de comunidades no han trasladado el festivo al lunes. En realidad, sólo lo harán nueve: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Melilla. Esto significa que quienes vivan en el resto de territorios y no puedan cogerse libre el lunes 7 tendrán que esperar hasta el martes 8 de diciembre, cuando se celebra la Inmaculada Concepción, para disfrutar de otra jornada festiva.

Pero en Navarra la fiesta llegará un poco antes ya que el día de San Francisco Javier aparece recogida para 2026 como día retribuido y no recuperable en toda la Comunidad Foral de Navarra. Es decir, que la resolución autonómica establece expresamente el 3 de diciembre entre las fiestas laborales del año, junto a otras fechas como el 1 de enero, el 6 de enero, el 19 de marzo, el 2 y 3 de abril, el 1 de mayo, el 12 de octubre, el 2 de noviembre, el 8 de diciembre y el 25 de diciembre.

¿Habrá puente el 3 de diciembre de 2026?

En Navarra, el 3 de diciembre será festivo como ya sabemos pero este año cae en jueves, de modo que muchos trabajadores se preguntarán si les va a ser posible cogerse un puente o no. La respuesta depende del calendario laboral concreto de cada trabajador, de modo que no puede hablarse de un puente automático para todos los trabajadores navarros. Quienes dispongan del viernes libre por vacaciones, asuntos propios, convenio o decisión de empresa sí podrán enlazar cuatro días de descanso, desde el jueves hasta el domingo.

Esa distribución hace que el calendario resulte especialmente atractivo para quienes todavía tengan días pendientes antes de acabar el año. No será necesario utilizar demasiadas jornadas de vacaciones para ampliar el descanso, pero todo dependerá de la situación laboral de cada persona. Lo importante es no confundir el carácter festivo del jueves 3 con el viernes siguiente, que mantiene su condición de jornada laborable.

El puente de diciembre cambia según la comunidad

Ahora ya sabemos que el festivo del 3 de diciembre corresponde a Navarra tal y como señala el BOE, pero no olvidemos que este también señala los otros festivos que llegarán el resto del mes, y que el lunes 7 de diciembre será inhábil en las nueve comunidades que antes os hemos mencionado debido al traslado del descanso vinculado al Día de la Constitución, que en 2026 cae en domingo.

El martes 8, en cambio, será festivo por la Inmaculada Concepción. Esto permite que en algunos territorios se formen descansos consecutivos en torno al lunes 7 y martes 8, mientras que Navarra tendrá una configuración distinta, con San Francisco Javier el jueves 3 y la Inmaculada el martes 8. Por eso la gran cantidad de festivos del calendario de diciembre tiene sentido si se mira el conjunto de comunidades, aunque el festivo concreto del día 3 sea únicamente navarro.

San Francisco Javier, una fecha propia de Navarra

El 3 de diciembre está dedicado a San Francisco Javier y forma parte del calendario laboral de la Comunidad Foral. La festividad se aplica a todo el territorio navarro y no debe confundirse con las fiestas locales que cada ayuntamiento puede fijar adicionalmente. De hecho, la normativa navarra distingue entre esta jornada común para toda la comunidad y los festivos que corresponden de manera específica a cada municipio. La fecha figura también como día inhábil en Navarra a efectos administrativos durante 2026, junto con otras festividades del calendario foral.

Para quienes estén organizando vacaciones o días libres a final de año, la clave será mirar no sólo los festivos nacionales, sino también los autonómicos y locales. En Navarra, el jueves 3 de diciembre ofrece una ocasión clara para ampliar el descanso si se consigue librar el viernes. En otras comunidades, el foco estará unos días después, alrededor del lunes 7 y el martes 8.