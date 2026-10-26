¿El 24 de diciembre es festivo en España? El BOE resuelve la duda del calendario laboral
En 30 días, entre los meses de diciembre y enero, España tendrá 5 días festivos en todo el país
Es oficial y está confirmado por el BOE: se suprime el festivo más famoso de la Comunidad de Madrid para 2027
Confirmado por el BOE: el lunes 2 de noviembre es fiesta y habrá puente de 3 días en estas comunidades
Se acerca el invierno y las vacaciones de Navidad y surge la misma pregunta de todos los años: ¿Qué festivos hay? Los dos festivos que no cambian nunca en el calendario son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, hay días importantes, como el 24 de diciembre (Nochebuena), el 31 de diciembre (Nochevieja) y el 6 de enero (Día de Reyes), que generan dudas a muchos españoles. Para saber a ciencia cierta qué días son festivos y cuáles no, el canal oficial a consultar es el Boletín Oficial del Estado (BOE).
24 de diciembre
Según la regulación de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el día 24 de diciembre está catalogado como una jornada plenamente laboral a nivel nacional y en todas las comunidades autónomas.
Aunque se trate de un día laborable más, muchas empresas y convenios colectivos del sector privado deciden recortar el horario habitual y conceder la tarde libre o recortan la jornada.
Festivos Navidad
- Domingo 6 de diciembre: Este 2026, el Día de la Constitución cae en domingo. Sin embargo, la ley permite a las comunidades autónomas trasladar el día de descanso del domingo al lunes.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inamculada Concepción, que cae en martes y se junta con el 7 de diciembre, lunes, creando un puente de 4 días.
- Viernes 25 de diciembre: Festivo nacional oficial en todas las comunidades autónomas. El único festivo nacional no sustituible y obligatorio de las Navidades es el 25 de diciembre (Natividad del Señor).
- Viernes 1 de enero: Festivo nacional oficial de apertura del nuevo año laboral.
- Miércoles 6 de enero: Conocido como el Día de Reyes o Epifanía del Señor, es un festivo ancestral de carácter sustituible. Esto quiere decir que las comunidades pueden cambiarlo, pero todas las autonomías lo mantienen como un día festivo.