¿El 24 de diciembre es festivo en España? El BOE resuelve la duda del calendario laboral

Se acerca el invierno y las vacaciones de Navidad y surge la misma pregunta de todos los años: ¿Qué festivos hay? Los dos festivos que no cambian nunca en el calendario son el 25 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, hay días importantes, como el 24 de diciembre (Nochebuena), el 31 de diciembre (Nochevieja) y el 6 de enero (Día de Reyes), que generan dudas a muchos españoles. Para saber a ciencia cierta qué días son festivos y cuáles no, el canal oficial a consultar es el Boletín Oficial del Estado (BOE).

24 de diciembre

Según la regulación de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el día 24 de diciembre está catalogado como una jornada plenamente laboral a nivel nacional y en todas las comunidades autónomas.

Aunque se trate de un día laborable más, muchas empresas y convenios colectivos del sector privado deciden recortar el horario habitual y conceder la tarde libre o recortan la jornada.

Festivos Navidad