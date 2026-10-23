Confirmado por el BOE: el lunes 2 de noviembre es fiesta y habrá puente de 3 días en estas comunidades

El inicio del mes de noviembre traerá diferencias en el calendario laboral de 2026. El Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, caerá este año en domingo, lo que permite a las comunidades autónomas decidir si trasladan el festivo al lunes siguiente o lo sustituyen por otra celebración.

En este contexto, nueve comunidades autónomas han establecido el lunes 2 de noviembre como festivo, mientras que en el resto será, por norma general, un día laborable.

Comunidades en las que será festivo el 2 de noviembre

El calendario laboral de 2026 considera el 1 de noviembre festivo nacional, con motivo del Día de Todos los Santos. Este 2026, cae en domingo, y nueve comunidades autónomas han optado por trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra. Además, en Madrid capital habrá otra jornada festiva una semana después: el lunes 9 de noviembre, el día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad.

En cambio, el lunes 2 de noviembre será una jornada laborable en Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, la Región de Murcia, el País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Tampoco será festivo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La coincidencia de un día festivo con el fin de semana suele plantear dudas entre los trabajadores con turnos rotativos o que trabajan los sábados y domingos. Ante esta situación, la Unión Sindical Obrera (USO) ha aclarado cómo afecta a los empleados.

Según explica el sindicato, «las personas trabajadoras con cuadrantes de lunes a domingo tienen derecho a un día de compensación cuando su descanso semanal coincide con un festivo, con independencia de que los descansos sean fijos o no fijos». Por lo tanto, si el día de descanso coincide con un festivo, el trabajador no pierde automáticamente ese día, sino que tiene derecho a disfrutar de una compensación en otra fecha.

El puente de noviembre no será el último fin de semana largo antes de terminar el año. El Día de la Constitución, el 6 de diciembre, también caerá en domingo, y el lunes 7 será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, La Rioja y Melilla. Además, el martes 8 de diciembre se celebrará la Inmaculada Concepción, festivo nacional, por lo que estas comunidades disfrutarán de un puente de cuatro días.

Una oportunidad fantástica para visitar Craiova, en Rumanía, donde se encuentra el «Mejor Mercado Navideño de Europa» según European Best Destinations. Situada entre los Cárpatos y el Danubio, la ciudad acoge un impresionante mercadillo de más de 280.000 metros cuadrados, donde millones de luces y enormes figuras inspiradas en El Cascanueces transforman sus plazas en un escenario de cuento. Entre sus principales atractivos destacan el trineo de Papá Noel, una pista de hielo, una noria panorámica y puestos artesanales.

Calendario de días festivos 2027

En 2027, los festivos nacionales en España incluirán el viernes 1 de enero, Año Nuevo; el miércoles 6 de enero, Epifanía del Señor; el viernes 26 de marzo, Viernes Santo; el sábado 1 de mayo, Fiesta del Trabajo; el domingo 15 de agosto, Asunción de la Virgen; el martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; el lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el miércoles 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el sábado 25 de diciembre, Navidad.

En la Comunidad de Madrid, el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo) caerá en sábado y el 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid) en domingo y no se trasladará al lunes 3. Por lo tanto, quienes trabajen de lunes a viernes se quedarán sin el tradicional puente de mayo. Sin embargo, esto no implica una reducción del número oficial de festivos, ya que el calendario mantiene doce días festivos comunes, a los que se suman dos jornadas locales fijadas por cada ayuntamiento.

Como alternativa, el calendario ofrecerá otras ocasiones para disfrutar de varios días de descanso consecutivos. San José, que se celebrará el viernes 19 de marzo, permitirá disfrutar de un fin de semana largo a quienes no trabajen los sábados y domingos. A continuación, llegará la Semana Santa, con el Jueves Santo el 25 de marzo y el Viernes Santo el 26. Además, serán festivos el lunes 16 de agosto, por el traslado de la Asunción de la Virgen; el lunes 1 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos, y el lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Otra ocasión para organizar una escapada será el puente de diciembre. En 2027, el Día de la Constitución caerá en lunes y la Inmaculada Concepción en miércoles. Así, quienes trabajen de lunes a viernes y pidan libre el martes 7 podrán disfrutar de cinco días seguidos de descanso. También será posible enlazar cuatro días en octubre si se pide libre el lunes 11, ya que que la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre, caerá en martes.