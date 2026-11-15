Carmen, pensionista con 45 años cotizados: «A pesar de todo mi esfuerzo, me han recortado la pensión injustamente, mes a mes, un 18%»

Trabajar durante más de cuatro décadas no garantiza cobrar el 100% de la pensión cuando la jubilación se produce antes de la edad ordinaria, que oscila entre los 65 y los 67 años en función de cada caso. Carmen Morera, una jubilada que tuvo que abandonar el mercado laboral después de perder su empleo y que considera injusto que su trayectoria profesional no le haya librado de una reducción permanente en su prestación.

Carmen ha cotizado durante más de 45 años a la Seguridad Social, pero su larga trayectoria laboral no ha evitado que su pensión se vea reducida tras acceder a la jubilación anticipada. La mujer critica una penalización que considera injusta y que afecta a sus ingresos de forma permanente.

Su penalización tras décadas de trabajo

La protagonista señala que su generación se caracteriza por haber comenzado a trabajar a edades muy tempranas. Sin embargo, también se ha encontrado con dificultades para acceder a nuevas oportunidades laborales cuando llega a una edad avanzada y se queda sin empleo.

Esta situación forma parte de las circunstancias que rodean a muchos trabajadores que, por diferentes motivos, terminan accediendo a la jubilación antes de alcanzar la edad ordinaria. En estos casos, los coeficientes reductores pueden traducirse en una disminución de la pensión que perciben durante su retiro. «No somos una moneda de cambio en el debate político, somos ciudadanos con derechos adquiridos a través del esfuerzo de décadas», expone Carmen al referirse a la situación de quienes se ven afectados por estas penalizaciones.

Los coeficientes reductores, en el centro de las críticas

Los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de quienes adelantan su retiro laboral se han convertido en uno de los aspectos más cuestionados del sistema actual. Muchos afectados muestran su descontento con una medida que disminuye la prestación que reciben después de décadas de cotización. En el caso de Carmen, la reducción alcanza el 18%. «A pesar de todo mi esfuerzo, me han recortado la pensión injustamente, mes a mes, un 18%», explica la jubilada, que considera que su esfuerzo durante tantos años debería tener un mayor reconocimiento.

El porcentaje de reducción y el hecho de que la penalización se mantenga en el tiempo constituyen dos de los principales motivos de descontento entre los afectados por la jubilación anticipada. Para quienes han acumulado muchos años de cotización, el recorte supone una cuestión especialmente controvertida.

El debate también se enmarca en la incertidumbre política ante las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. Mientras se acerca la cita electoral, los afectados reclaman cambios en el sistema actual y una mayor consideración hacia quienes deciden adelantar su retiro laboral.