Sánchez blindará la revalorización de las pensiones en la Constitución tras incumplirla 4 años al no presentar presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en un mitin este lunes en Gijón (Asturias) que blindará la revalorización de pensiones en la Constitución. Una carta magna que el Ejecutivo socialista lleva cuatro años incumpliendo al no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado ni en su último año de la pasada legislatura ni durante toda la actual.

«Ahora, ante la amenaza del PP y de Vox, asumo el siguiente compromiso: la próxima legislatura reformaremos la Constitución también para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC», ha dicho el líder socialista en un acto de precampaña. En el mismo también han hablado el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón; la nº1 de la lista al Congreso por el Principado, Adriana Lastra; y la candidata de Gijón a la alcaldía, Lara Martínez.

El dirigente socialista ha asegurado que los avances sociales en España «siempre han sido» gracias a «la fuerza de la gente», que el PSOE ha hecho suya con ese mismo eslogan de precampaña.

El líder socialista ha asegurado que, frente a lo que ellos denominan «contrareformas» laborales y de pensiones del ex presidente popular Mariano Rajoy, hubo manifestaciones en las que los pensionistas se acercaban a ellos. «No me movilizo por mi pensión, sino por la jubilación de mis hijos y mis nietos», ha asegurado Sánchez que le decían.

«Venimos de muy atrás, pero en estos últimos 50 años hemos llegado muy lejos», ha manifestado. «A partir del próximo 29 de noviembre, cuatro años más y llegaremos antes y más lejos a aquellos avances sociales que merecen y necesita la ciudadanía y la clase media trabajadora de nuestro país», ha añadido.

El Gobierno, sin embargo, ha venido incumpliendo la propia carta magna desde 2022, último año en el que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Desde entonces, último ejercicio completo de la pasada legislatura, no se han aprobado más cuentas públicas. Esta legislatura ha sido la primera de la historia sin unos, pese a que la Constitución obliga al Ejecutivo a aprobarlos.

«Feijóo, lo mismo que Abascal»

Sánchez también ha criticado el pacto que este lunes han anunciado PP y Vox. El pacto responde a la alianza de izquierdas «Senado de Progreso» y consiste en que Vox se retira de seis circunscripciones y presentará un solo candidato al Senado en catorce. En cambio, el PP no se presenta por primera vez en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona.

«Ya sabemos qué tenemos enfrente, votar a Feijóo es lo mismo que votar a Abascal», ha reprochado Sánchez. «No lo digo yo, lo dicen ellos con su pacto y su lista única al Senado», ha argumentado.

El presidente ha asegurado que «si en toda Europa o en casi toda en grandes naciones como Alemania, estamos viendo cómo la derecha no quiere nada con la ultraderecha y aquí, en cambio, el PP con Feijóo al frente ha hecho retroceder a la derecha democrática de nuestro país 50 años atrás, pactando con la ultraderecha de Abascal».

«No vamos a permitir que hagan lo mismo con España», ha espetado. En su lugar, ha llamado a «votar al PSOE» y «frenarles en las urnas». «Vamos a hacer lo mismo que Lula ha hecho en Brasil», ha dicho, en alusión a la victoria del izquierdista en las elecciones presidenciales del país sudamericano frente al conservador Flávio Bolsonaro.