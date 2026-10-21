El Constitucional tumba por 10 a 2 el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto de los falsos nietos

El Tribunal Constitucional tumba por 10 a 2 el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto de los falsos nietos. El Pleno de la Corte de Garantías resolverá mediante auto al existir dos votos particulares de magistrados del Constitucional.

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha fracasado en su intento de frenar la medida cautelar que impuso la Sala Tercera del Tribunal Supremo para impedir que algunos nacionalizados por la Ley de Nietos votasen el próximo 29 de noviembre.

Gabilondo, tras las presiones del Gobierno, interpuso un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional para que corrigiesen al Supremo. Lo hizo sabiendo que era una cosa que estaba siendo juzgada y que no se puede acudir a la Corte de Garantías si no se ha agotado la vía judicial en el Alto Tribunal.

Este ha sido el motivo principal por el que los magistrados de la Corte de Garantías han decidido inadmitir su recurso de amparo. El resto de argumentos se expondrán durante el procedimiento.

El Constitucional, que dirige Cándido Conde-Pumpido, no ha corregido esta vez la resolución del Tribunal Supremo. Los jueces del Alto Tribunal afearon que en otras ocasiones sí lo hiciera provocando un choque de trenes entre las dos instituciones.

La decisión se acaba de tomar en el Pleno celebrado este miércoles, 21 de octubre. Los magistrados han debatido durante horas la admisión de este recurso, que finalmente no se estudiará en el Constitucional.

Campo y Sáez emiten un voto particular

Los magistrados Juan Carlos Campo y Ramón Sáez han emitido un voto particular. Los dos se han posicionado a favor de la admisión a trámite del recurso del defensor del pueblo.

Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia con el PSOE y se encargó de firmar los indultos a los líderes del procés que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez. Sáez, por su parte, llegó a la Corte de Garantías a propuesta del Congreso de los Diputados.