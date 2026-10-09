El presidente de Asturias, Adrián Barbón, se reunió el domingo con el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui Laborde, quien admitió la «interpretación generosa» de la Ley de Nietos. La cita se produjo apenas unas horas antes del adelanto de las elecciones generales por parte de Pedro Sánchez. El líder de los socialistas asturianos viajó a América en el marco de una visita oficial con motivo del V Congreso Mundial de Asturianía que se celebró este miércoles en la capital del país, Buenos Aires.

La primera parada del presidente del Principado en su gira por los países sudamericanos fue con el representante del Reino de España en Argentina. Tras su encuentro, Barbón defendió la Ley de Nietos: «No vengo a Argentina a decir que defiendo la Ley de Nietos y luego me voy a Asturias y me callo». «Yo la defiendo en Asturias y en Argentina», apostilló.

Arístegui, como desveló OKDIARIO, admitió en una entrevista en Radio Mitre que se había ido más allá de lo que establece la Ley de Nietos. Esta norma da la nacionalidad y, por tanto, el derecho a voto a casi 2,3 millones de descendientes de personas que salieron de España tras la Guerra Civil.

«Ha habido una interpretación extensiva del espíritu de la norma, que se ha abierto de lo que es el exilio estricto, en el marco de la memoria democrática, a una concepción más general, más generosa, de aquellas personas que, por diferentes motivos, incluido el exilio, sufrieron la necesidad de abandonar su país», dijo el embajador en enero. «No ha sido restrictivo, sino que ha sido expansivo», insistió Arístegui.

Este miércoles, el propio Barbón defendió durante la inauguración del Congreso de Asturianía que «todas las personas con nacionalidad española puedan votar». Reafirmó su posición asegurando que defiende esas ideas «con coherencia, con firmeza y con respeto a la emigración forzada por la dictadura franquista».

Críticas al Supremo por frenar la ley

No es la primera vez que Barbón hace este tipo de declaraciones. Cuando el Tribunal Supremo suspendió los efectos electorales de la Ley de Nietos alegando que existe «un peligro fundado, real y serio» de que afecte «gravemente» a las elecciones.

El pasado mes de septiembre, Barbón defendió la aplicación de la Ley de Nietos durante un acto oficial del Gobierno autonómico: «Hubo mucha gente que se tuvo que ir de España y de Asturias, no sólo por razones económicas, sino por razones políticas». «Muchos de sus nietos han perdido la nacionalidad y la quieren recuperar», incidió.

«Es una razón de justicia para toda la emigración asturiana decir que tiene ese derecho, porque además mantiene el vínculo sentimental con Asturias», indicó, para añadir que «no alteran elecciones».

El líder socialista de Asturias manifestó que él va «un paso más allá» al pedir la creación de una circunscripción para el voto exterior y ha reconocido ser «el único que lo defiende». Concretamente, su pretensión era poner en marcha «el derecho de que la emigración asturiana pudiera elegir 1 diputado de los 45». «Así nadie tendría dudas de los resultados, porque los emigrantes tendrían derecho a elegir directamente su representante», subrayó.

Tanto es así que el PSOE de Asturias refrendó la «creación de una circunscripción» sólo para los votantes asturianos que vivan fuera de España. La medida, largamente defendida por el barón socialista, se aprobó en los últimos documentos de 2025 que definen la postura política de la formación. Sin embargo, la modificación legislativa aún no ha salido adelante en el Parlamento regional.