Sánchez se marcha a Bruselas del 14 al 16 de octubre para evitar acompañar a los Reyes a Ceuta

Pedro Sánchez se marcha a Bruselas del 14 al 16 de octubre para evitar acompañar a los Reyes en su visita oficial a Ceuta. Su visita a la capital belga coincide casualmente con la visita de Felipe VI a Ceuta, que será el 13 y 14 de octubre.

Sánchez no quiere volver a Ceuta. El presidente ignoró los avisos sobre la invasión los días previos y sólo cogió el teléfono al presidente de la Comunidad Autónoma, Juan Jesús Vivas, el 30 de julio a las 18:00 horas, cuando la invasión ya estaba produciéndose.

Vivas le pidió en la mencionada llamada que visitara Ceuta para que los ciudadanos tuvieran confianza en el Estado. Tras pensárselo, el presidente organizó un viaje exprés al día siguiente. Pedro Sánchez estuvo tan sólo 105 minutos en Ceuta y regresó a Moncloa a comer ese día y preparar las maletas para marcharse a Lanzarote de vacaciones al día siguiente.

El presidente del Gobierno no ha vuelto a Ceuta pese a la gravedad de la invasión de más de 80.000 personas a una ciudad de 19 kilómetros cuadrados. Felipe VI, por el contrario, quería visitar Ceuta y lo hará la próxima semana. El monarca tenía previsto visitar Ceuta y Melilla antes de que se conociese que se iba a producir la invasión.

Mandará a Torres

Pedro Sánchez no quiere volver a Ceuta y está mandando a sus ministros a que se ocupen de la situación límite que se está viviendo allí. Durante el mes de agosto hemos visto desfilar por la ciudad autónoma a los miembros del Ejecutivo que, en ocasiones, han sido abucheados por la población. Sánchez quiere ahorrarse este riesgo y enviará a otra persona de su equipo.

Tal y como ha confirmado Félix Bolaños en una entrevista con la Cadena Ser, será el ministro Ángel Víctor Torres el que acompañe a sus Majestades. Torres asumió el mando único que Vivas le reclamó durante semanas a Pedro Sánchez y que le negó al principio de la invasión.

El presidente de Ceuta ha asegurado que la visita de los Reyes a la ciudad autónoma es «muy importante» y pondrá de manifiesto «el apoyo de la jefatura del Estado, el apoyo de nuestro Rey a la causa de Ceuta, que es la causa de España».

«El Rey está teniendo con Ceuta un trato muy considerado, muy implicado. Creo recordar que es la quinta vez que me llama en todo este proceso y puedo asegurar que no creo que exista ninguna autoridad del Estado más interesada, más implicada con Ceuta que su majestad el Rey», ha asegurado el presidente ceutí.