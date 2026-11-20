Si en el inicio de la campaña electoral, la secretaria general del PSPV, ministra de Sánchez y ex alcaldesa de Gandía (Valencia), Diana Morant, se refirió al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, como «el pecho paloma ese», este viernes, un concejal, también de Gandía, Salvador Gregori, responsable de Hacienda, se ha mofado de los rasgos físicos del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al que se ha referido en el pleno como «el de frente amplia», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

El PP de Gandía, a través de su portavoz de campaña, Guillermo Barber, ha exigido al socialista Salvador Gregori una rectificación pública inmediata. Además, ha reclamado al alcalde de la localidad, el también socialista José Manuel Prieto, que condene las palabras del edil y que «deje de amparar los insultos».

Salvador Gregori es el mismo concejal que en otro pleno municipal, el pasado marzo, acusó a la pareja del portavoz del PP en el Consistorio, Víctor Soler, una periodista, de «hacer patéticas entrevistas masaje». Para añadir a continuación que «Esas sí que eran entrevistas masaje. Esas, las que hacía su pareja». Soler calificó esa alusión a su pareja y ese desprecio hacia el trabajo de una profesional de la información como «un lamentable ataque machista». Además, exigió una rectificación, que pasados siete meses no ha obtenido.

Aquellas manifestaciones de Salvador Gregori se produjeron apenas tres semanas después de que la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, criticase lo que había denominado «machismo institucional» y situara al PSOE como abanderado del feminismo.

Este viernes, Guillermo Barber ha sentenciado que «cuando los socialistas se quedan sin argumentos, recurren al insulto, incluso utilizando los rasgos físicos de una persona para intentar ridiculizarla». Y ha señalado al alcalde: «José Manuel Prieto permite que su bancada convierta el pleno en una barra libre de insultos».

Además, el edil popular ha denunciado la larga lista de ataques que los concejales del PP soportan en los plenos municipales: «Pleno tras pleno sufrimos todo tipo de insultos y descalificaciones desde la bancada socialista, mienytras que el alcalde permanece callado, sonríe o les ríe las gracias».