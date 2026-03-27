El feminismo del PSOE: un edil de Gandía acusa a la pareja de otro del PP de hacer «entrevistas masaje»

Apenas tres semanas después de que la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, criticase lo que denominó «machismo institucional» y situara al PSOE como abanderado del feminismo, el socialista Salvador Gregori, edil de Hacienda en Gandía, la localidad de la que la propia Morant fue alcaldesa, ha acusado a la pareja del portavoz del PP en el Consistorio, Víctor Soler, una periodista, a la que ha tildado de «hacer patéticas entrevistas masaje». Para añadir a continuación que «Esas sí que eran entrevistas masaje. Esas, las que hacía su pareja». Soler ha calificado esa alusión a su pareja como «un lamentable ataque machista» y ha exigido una rectificación que no ha obtenido.

Estas manifestaciones del edil de Hacienda han generado la inmediata reacción de los ‘populares’. Así, el PP ha solicitado, en ese mismo pleno al alcalde, una rectificación al concejal de lo que los propios ‘populares’ han calificado como «ataque machista del Gobierno de Gandía». Además, según las fuentes consultadas, el PP tiene intención de pedir la reprobación del citado concejal de Hacienda. El edil socialista ha manifestado que no se trataba de un ataque machista, y que sus apreciaciones eran independientes de que se tratara de un hombre o una mujer.

Las alusiones del concejal de Hacienda del PSOE de Gandía hacia la pareja del portavoz del PP se han producido en el transcurso del Pleno de este viernes en el Ayuntamiento. Y, en concreto, en el debate del punto 13, relativo a la dación de cuentas del informe del Síndic de Comptes (Síndico de Cuentas).

En su intervención, el concejal de Hacienda ha efectuado varias comparaciones de su gestión respecto a la del PP. Pero, la que ha generado la inmediata reacción de los populares ha sido que, en un momento dado, el concejal de Hacienda ha espetado al edil popular: «Yo no he tenido a mi pareja enchufada ni de asesora ni en ningún medio de comunicación para hacer patéticas entrevistas masaje. Esas sí que eran entrevistas masaje. Esas, las que hacía su pareja».

Víctor Soler, el portavoz del PP en el Consistorio y pareja de la periodista a la que ha aludido el concejal de Hacienda del PSOE, ha respondido que su pareja «no ha sido asesora ni ha cobrado dinero público». Y ha calificado los hechos como «un lamentable ataque machista hacia una profesional». Además, ha destacado que «ningunear a una profesional solo por ser pareja de un concejal es el machismo más rancio y despreciable». Y ha advertido que «no vamos a permitir que el Gobierno del socialista Prieto (el alcalde) haga este tipo de ataques en el pleno de Gandía».