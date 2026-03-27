Arcadi España se sitúa como recambio de una desbordada Morant en el PSPV tras su designación como ministro

La designación por parte del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de Arcadi España como ministro de Hacienda, abre la puerta a este último como eventual relevo de la actual secretaria general del PSPV, Diana Morant, a 14 meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2027. OKDIARIO ya adelantó el pasado 3 de marzo que la guerra interna tenía roto al PSOE valenciano a 15 meses de elecciones.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, una apuesta de Sánchez y Santos Cerdán para relevar a Ximo Puig, está cuestionada, porque tras la DANA no acaba de arrancar en las encuestas. A ello, se suma que el PSOE valenciano sufre un importante desgaste interno, con gestoras en tres de sus principales agrupaciones: Alicante, San Vicente del Raspeig y Almusafes por diferentes motivos. Además, existe una confrontación, que ya nadie niega, con el secretario general de los socialistas en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. «Yo, si fuese ella, me preocuparía», explicaba este viernes una persona ligada a la política de la comarca en que se ubica Gandía, la localidad de la que Diana Morant fue alcaldesa, tras conocer el nombramiento de Arcadi España.

Así, la interpretación en la Comunidad Valenciana del nombramiento de Arcadi España como ministro, el mismo rango que Diana Morant, es que Sánchez ha situado un contrapeso a Diana Morant en caso de que las encuestas sigan arrojando los resultados actuales para Diana Morant. O empeoren.

Este jueves, Pedro Sánchez decidió nombrar como nuevo ministro de Hacienda a Arcadi España. Releva a María Jesús Montero. Arcadi España presenta un perfil que nada tiene que ver con la ex titular de ese Ministerio. Y sí es muy similar al de su mentor político y gran amigo, Ximo Puig: mano de hierro en guante de seda.

Arcadi España ha efectuado en el Gobierno el mismo recorrido que realizó con Ximo Puig en la Generalitat. Sánchez lo designó secretario de Estado de Política Territorial. Y, ahora, lo ha elevado a titular de Hacienda. Con Ximo Puig, fue conseller, también de Política Territorial. Para, a continuación, dejar esa cartera en manos de Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, y pasar a dirigir la Consellería de Hacienda y Modelo Económico.

De hecho, durante años, Arcadi España fue considerado el delfín de Ximo Puig, llamado a sucederle al frente de la Generalitat, si el ahora embajador ante la OCDE hubiera ganado las elecciones autonómicas de 2023. Como eso no sucedió, Arcadi España fue designado por el propio Ximo Puig portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas al inicio de la actual legislatura. De facto, número 2, tras la portavoz elegida por Puig en esa misma Cámara, Rebeca Torró. Luego, el 6 de diciembre de 2023, fue llamado al Gobierno por Pedro Sánchez.

El movimiento efectuado por Sánchez al situar ahora a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda le abre la puerta a una eventual designación como candidato en los comicios autonómicos de mayo de 2027, en caso de que Diana Morant siga sin avanzar en las encuestas y sin resolver la guerra interna en el PSOE valenciano. Diana Morant no se ha hecho con las riendas del partido.

Pero, además, los escándalos en el Ministerio, como el del CNIO, tampoco la han ayudado. Hasta el punto de que en la Comunidad Valenciana se llegó a especular con un eventual retorno de Ximo Puig para encabezar las listas en mayo de 2027. Un rumor que partió de Valencia y que demuestra la preocupación interna.

Se da, además, la circunstancia de que con la designación como ministro de Arcadi España, Sánchez ha situado, también, a los dos principales referentes de la última etapa de Ximo Puig en la Generalitat, como referentes en el Gobierno de España y en el PSOE: Arcadi España, ministro de Hacienda. Y Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE.

En las últimas horas, Diana Morant ha realizado un movimiento, a su vez, trascendente. El histórico Cipriá Císcar, que llegó a ser secretario de Organización del PSOE de Felipe González, será, desde ahora, nuevo presidente del PSPV. Se trata de un puesto que se encontraba vacante desde la dimisión de José María Ángel, tras el escándalo del currículum fake del que fuera alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Ejecutivo de Sánchez. La presidencia del PSPV llevaba meses vacante. Casualmente, Morant ha designado a Císcar en paralelo al nombramiento de Arcadi España como ministro. Salvo porque en política las casualidades no existen.