La ministra Diana Morant llama «pecho paloma» al alcalde de Elche en un mitin del PSOE

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez y candidata socialista a presidir la Generalitat Valenciana, ha arrancado la campaña de las elecciones generales del próximo día 29 llamando «pecho paloma» a Pablo Ruz, el alcalde de Elche, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Pablo Ruz es el primer candidato del PP que alcanzó un acuerdo de gobernabilidad con Vox en la Comunidad Valenciana tras las elecciones municipales de 2023. Con ello, ambas formaciones arrebataron la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana al PSOE. Hasta entonces, Elche había sido un fortín de la izquierda. Elche es la tercera ciudad en número de habitantes de la autonomía que Diana Morant pretende presidir.

El ataque y el insulto de Diana Morant a Pablo Ruz se han producido en un mitin celebrado en Elda, la noche en que arrancaba la campaña. Elda es otra localidad de la Comunidad Valenciana. Su alcalde, el también socialista Rubén Alfaro, es el secretario general del PSOE en la provincia de Alicante.

El PP ha exigido este sábado a la ministra Diana Morant, a través de su portavoz en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, que pida perdón por sus insultos. Además, la secretaria general de los populares en la provincia de Alicante, Ana Serna, ha destacado, este mismo sábado, que «los insultos de Diana Morant a un alcalde la definen a ella y al PSOE».

En concreto, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Diana Morant, desde la tribuna de oradores del escenario del mitin del PP en Elda, azuzó a los asistentes: «Sigamos gritando para que la Comunidad Valenciana sea una comunidad que defienda a sus mujeres. Y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche también».

Ana Serna, ha advertido que lo que a ella le «sorprende» es que Diana Morant «utilice el género femenino, porque se refiere a Ruz como pecho paloma. Esos son los defensores de las mujeres, los que ahora hacen insultos con el género femenino para negativizar algo cuando siempre se han quejado de eso».

Pablo Ruz, al que Diana Morant define como «el pecho paloma ese», ha sido quien ha denunciado en su perfil de Instagram que «la jefa de los socialistas valencianos insulta al alcalde de Elche. Insulta la voluntad democrática de los ilicitanos». Y ha recordado que en el PP están «cansados de recibir insultos en casi todos los plenos». Si no piensas como ellos te insultan. Cero propuestas. El 29N los vamos a mandar a su casa. Nosotros a trabajar por Elche, por la Comunidad y por España».

No es la primera vez que Pablo Ruz es objeto de ataques. En junio de 2024, tal como entonces publicó OKDIARIO, aparecieron en Elche más de 1.000 pegatinas en las que se le menciona por su nombre de pila (Pablo) y el de la líder de su socio de Gobierno, Vox, Aurora Rodill. Así, en las citadas pegatinas se puede leer: «Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?» a los que Pablo Ruz también respondió.

Hay que recordar que los insultos y el menosprecio de Diana Morant a sus rivales políticos no son nuevos. El pasado mes de julio, afirmó en una entrevista en televisión que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaba dibujando un gobierno de coalición PP-Vox que «se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler».

Y solo un mes después, en agosto, volvió a comparar a la oposición de PP y Vox con los regímenes totalitarios del siglo pasado. En una nueva entrevista, la dirigente socialista dijo que la alternativa que representan Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se parece a «la Europa de Mussolini, de Hitler, de Franco».

Este sábado, el popular Fernando Pastor ha exigido a Diana Morant «que rectifique, pida disculpas en público y retire los insultos al alcalde de Elche». Fernando Pastor ha manifestado que «no estamos seguros de si la hija política de Zapatero, la ministra Morant, va a heredar las joyas, pero lo que sí tenemos clarísimo es que no ha heredado nada del supuesto talante que entonces su padre político ZP nos vendía a todo el mundo».