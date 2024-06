Ataque homófobo al alcalde del PP de Elche: «Me niego a aceptar la superioridad moral de la izquierda»

Pablo Ruz, alcalde del Partido Popular en Elche, la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, ha sufrido durante el último mes y medio ataques homófobos en su propio municipio. Esos ataques se han traducido en la aparición de más 1.000 pegatinas en las que se le menciona por su nombre de pila (Pablo) y el de la líder de su socio de Gobierno, Vox, Aurora Rodill. Así, en las citadas pegatinas se puede leer: «Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?».

Según Pablo Ruz, tras esos ataques están «entidades en el entorno de la izquierda». El alcalde del PP de Elche ha defendido durante el Pleno municipal. Y lo ha hecho de un modo contundente, en una intervención en el pleno de este martes, a la que corresponde el vídeo que ilustra esta información y en el que el alcalde de Elche, a pesar de los ataques recibidos, se mantiene firme: «Me niego a aceptar la superioridad moral de la izquierda».

En una demoledora intervención, Pablo Ruz advierte que se va a referir a esa cuestión y se va a defender «para desenmascarar la hipocresía de una parte de la izquierda». A continuación, recuerda que lleva un mes «aguantando ataques homófobos por las calles de Elche».

Poco después, el alcalde del PP de Elche estalla y afirma tajantemente: «Me niego a aceptar la superioridad moral de la izquierda en esto». Y añade que «lo dice una persona que está sufriendo un ataque homófobo en la ciudad de Elche».

Es entonces, cuando se dirige a la bancada de la izquierda para añadir: «¿Creo que estoy autorizado para hablar de esto?». Pero no recibe su aprobación. Por lo que continúa: «Pues parece ser que no. Porque no hago lo que ustedes dicen, como ustedes dicen, cuando ustedes dicen y dónde ustedes dicen».

Luego, inicia una exposición demoledora: «Si no se coloca la bandera en el balcón central, ya no vale. Porque si no se dice o no se exhibe lo que uno es, lo que uno deja de ser, lo que uno ama o deja de amar, ya no vale. Si resulta que no llevamos la pegatina puesta, ya no vale». Y a todo ello se responde: «Pues me niego». En ese punto, Pablo Ruz vuelve a dirigirse a la bancada de la izquierda: «¿Qué pasa?, ¿que como el atacado es de derechas ya no vale?».