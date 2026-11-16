Sierra, sargento de las Fuerzas Armadas: «Hice mis siete años como soldado. Ascendí a cabo en 2022 y ese mismo año también aprobé la oposición para sargento»

Las Fuerzas Armadas españolas, dependientes del Ministerio de Defensa, están formadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. Su principal cometido es garantizar la soberanía y la independencia de España, proteger su integridad territorial y defender el orden constitucional. El Rey ejerce el mando supremo, mientras que el presidente del Gobierno dirige la política de defensa. Además, España participa en estructuras militares internacionales como la OTAN, la Unión Europea y el Eurocuerpo. Según datos de 2024, contaban con 148.519 efectivos militares.

Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas «son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Están formadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire que trabajan bajo la dirección operativa del Estado Mayor de la Defensa. En la actualidad, las Fuerzas Armadas colaboran en el contexto internacional a través de su presencia en organizaciones multinacionales, su participación en operaciones de paz y su vinculación a diversos tratados».

El testimonio de un sargento de las Fuerzas Armadas

«Mis funciones dentro de las Fuerzas Armadas son las de ser jefe de pelotón y, ahora mismo, estoy a cargo del vehículo VCZ Castor, que es la última adquisición en cuanto a vehículos de combate de zapadores que tiene el Ejército», explicó el sargento Sierra, destinado en el Batallón de Zapadores I de la Brigada Aragón, en Zaragoza, y que actualmente ejerce como jefe de pelotón al frente del vehículo VCZ Castor, a Mundo Deportivo.

El VCZ Castor es un vehículo blindado de fabricación íntegramente española diseñado para las unidades de Ingenieros y Zapadores del Ejército de Tierra. Fabricado por Santa Bárbara Sistemas, destaca por su capacidad para abrir rutas seguras, detectar y desactivar minas y facilitar el avance de las tropas. Incorpora un sistema frontal intercambiable con herramientas como palas, rodillos y cadenas, que permite realizar distintas tareas con un solo vehículo. Además, cuenta con un sistema automático para señalizar los caminos libres de explosivos y ofrece una mayor protección a los militares que operan en primera línea.

«Yo siempre he pertenecido a la especialidad de Ingenieros. Antes estaba destinado en el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12, en Zaragoza, y ahí me desempeñaba como buzo, que es otro de los puestos tácticos que tenemos dentro del Arma de Ingenieros, que es muy variada», continúa.

El Acuartelamiento Sangenís, situado en Zaragoza, es la sede del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 (RPEI 12), una unidad del Ejército de Tierra especializada en trabajos de ingeniería militar. Desde estas instalaciones se organizan y desarrollan actividades como la construcción de puentes fijos y flotantes, los cursos de buceo, los movimientos de tierras, el transporte por ferrocarril y las labores de desactivación de artefactos explosivos y desminado.

«El Regimiento ha participado en prácticamente todas las misiones en las que ha desplegado nuestro Ejército. Entre 1992 y 2018, un total de 1150 militares de esta unidad han estado presentes en alguna de las ZO asignadas a las FAS españolas. Asimismo, se ha distinguido en numerosos apoyos a la población y a las autoridades civiles, en especial en inundaciones y otras situaciones de emergencia.El RPEI 12 es una unidad de Ingenieros moderna en la que se combinan puestos de gran operatividad con otros que requieren una sólida formación técnica para el manejo de equipos o maquinaria especiales, como son los de buceo y los de desactivación de explosivos», detalla el Ejército de Tierra.

La historia del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 se remonta al año 1874, aunque sus antecedentes aparecen en documentos militares de 1815. Desde entonces, esta unidad con sede en Zaragoza ha evolucionado hasta convertirse en un referente en la construcción de puentes, operaciones anfibias, desminado y trabajos de ingeniería militar. A lo largo de su trayectoria también ha participado en numerosas misiones internacionales y operaciones en países como Líbano, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak y Letonia.

«Yo estaba destinado también en Zaragoza, que es de donde soy, e hice mis siete años como soldado. Ascendí a cabo en 2022 y ese mismo año, por suerte, también aprobé la oposición para sargento. Tres años después, en 2025, salí como sargento, así que no hace ni un año que lo soy. Por suerte, pedí destino en mi localidad, así que estoy muy contento», concluye Sierra.

Finalmente, cabe recordar que las Fuerzas Armadas españolas se organizan en tres ramas principales: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio. A ellas se suman los Cuerpos Comunes: el de Intervención, el Jurídico Militar, el de Sanidad, el de Músicas Militares y el Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas. También existen unidades conjuntas como la Guardia Real, encargada de proteger al rey y a su familia, y la Unidad Militar de Emergencias (UME), formada por 3.500 efectivos.