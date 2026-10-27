Avance de ‘La Promesa’, capítulo de hoy martes 27 de octubre: María y Carlo tienen que compartir cama

Curro se disculpa con Máximo, Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués y Alonso ordena que María y Carlo duerman juntos. Además, Ciro quiere dar marcha atrás en la estafa de las licencias. Estos son los detalles del capítulo 935 de La Promesa que se emite hoy en La 1 en su horario habitual. La serie regresó el lunes a la parrilla de la cadena después de tener que dejar su hueco el pasado viernes por culpa de la emisión de los Premios Princesa de Asturias.

Qué pasó ayer en La Promesa

En el capítulo 934, Curro contó a Manuel todo lo relacionado con la habitación secreta: allí se encontraban su padre y su madre y allí vivió él de bebé, y es también donde Cruz movió el cuerpo de Tomás y donde se mantuvo secuestrado a Lorenzo. Manuel perdió los papeles con Leocadia y Curro tuvo que llevárselo a rastras ante el estupor de la mujer. En paralelo, Alonso se enteró de la boda de María y Carlo y pidió una habitación para ellos, porque lo lógico es que ahora durmieran juntos. Curro anunció a Máximo que no volverá a Lisboa y que no trabajará para él. Jacobo y Martina pidieron ayuda al marqués para librarse de la baronesa, y Máximo se ofreció a asesorar a Lorenzo si le contaba la procedencia del dinero: él admitió que viene de Manuel. Tomasa siguió azuzando a las cocineras y Candela exigió reconocimiento a Simona.

Capítulo 935 de La Promesa: Alonso ordena que María y Carlo compartan cama

Curro se disculpa con Máximo: solo necesita tiempo. El duque de Buenaventura se calma con Ángela y asegura que no se meterá en sus decisiones, pero le recuerda que el palacio sigue siendo suyo. Curro está hundido por no dar con Pía, y Ángela le sugiere que esté pendiente de Dieguito, porque tarde o temprano ella aparecerá. Julieta pregunta a Manuel si su ruptura es definitiva y él pide tiempo.

Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués, con el que quizá consigan librarse de Casilda. Pero Alonso no logra ablandarla: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva. Petra trata de hacer ver a Candela que Tomasa la manipula contra Simona, pero ella la manda a paseo y el enfrentamiento entre las cocineras sigue escalando.

Además, Julio propone a Teresa una cita y ella lo rechaza: las advertencias de Ricardo y Cristóbal parecen haber hecho mella en el ama de llaves. María y Carlo tienen que compartir cama por orden de Alonso, aunque él dormirá en el suelo. Ciro, muy estresado por la estafa de las licencias, quiere dar marcha atrás y exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que la noche compartida de María y Carlo es el momento más delicado del capítulo, porque ella sigue sin olvidar lo ocurrido con Samuel. Nos llama también la atención que Ciro quiera salirse de la estafa, un movimiento que puede complicar los planes de Lorenzo.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes esta semana, a partir de las 18:35 horas, en La 1.