Avance semanal de ‘La Promesa’ del 26 al 30 de octubre: Manuel y Curro planean vengarse de Leocadia

Manuel, Curro y Ángela han regresado a La Promesa, y su reencuentro con Leocadia ha sido muy tenso. La joven, ajena al descubrimiento de su recién esposo y de Manuel, no entiende el extraño comportamiento que tienen hacia su madre. Sin embargo, los dos deberán controlarse y disimular su rabia frente a Leocadia para conseguir, de una vez por todas, hacer justicia por la muerte de Jana. Este es el avance de los próximos capítulos de La Promesa, del 26 al 30 de octubre.

Capítulo 934 del lunes 26 de octubre: Manuel pierde los papeles con Leocadia

Curro cuenta a Manuel todo lo relacionado con la habitación secreta: allí se encontraban su padre y su madre y allí vivió él de bebé. Es también donde Cruz movió el cuerpo de Tomás y donde se mantuvo secuestrado a Lorenzo. Manuel necesita procesar tanta información y acaba perdiendo los papeles con Leocadia, de modo que Curro tiene que llevárselo a rastras ante el estupor de la mujer. En paralelo, Cristóbal y Ricardo previenen a Teresa de las intenciones de Julio, pero ella marca distancia: es su problema. Martina interrumpe el tenso cruce entre Alonso y Casilda, que no han empezado con buen pie, y Jacobo y ella piden ayuda al marqués para librarse de la baronesa. Máximo se ofrece a asesorar a Lorenzo si le cuenta la procedencia del dinero, y él admite que viene de Manuel.

Tomasa sigue azuzando a las cocineras y lo consigue: Candela exige reconocimiento a Simona. Alonso se entera de la boda de María y Carlo y pide una habitación para ellos, porque lo lógico es que ahora duerman juntos. Curro anuncia a Máximo que no volverá a Lisboa y que no trabajará para él.

Capítulo 935 del martes 27 de octubre: María y Carlo comparten cama

Curro se disculpa con Máximo: solo necesita tiempo. El duque de Buenaventura se calma con Ángela: no se inmiscuirá en sus decisiones, pero el palacio sigue siendo suyo. Curro está hundido por no dar con Pía, y Ángela le sugiere que esté pendiente de Dieguito, porque tarde o temprano ella aparecerá. Julieta pregunta a Manuel si su ruptura es definitiva y él pide tiempo.

Martina cuenta a Adriano su pacto con el marqués, con el que quizá consigan librarse de Casilda. Pero Alonso no logra ablandarla: o Jacobo se casa ya, o ella se lo lleva. Petra trata de hacer ver a Candela que Tomasa la manipula contra Simona, pero ella la manda a paseo y el enfrentamiento entre las cocineras sigue escalando.

Julio propone a Teresa una cita y ella lo rechaza: las advertencias de Ricardo y Cristóbal parecen haber hecho mella en el ama de llaves. María y Carlo tienen que compartir cama por orden de Alonso, aunque él dormirá en el suelo. Ciro, muy estresado por la estafa de las licencias, quiere dar marcha atrás y exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.

Capítulo 936 del miércoles 28 de octubre: Jacobo busca un plan con Martina

Lorenzo pide a Ciro no echarse atrás con las estafas: si reculan, resultará incluso más sospechoso. Tomasa felicita a Candela por plantarse ante Simona y la anima para que no baje su hostilidad. Ricardo y Cristóbal se muestran rabiosos porque Julio haya salido indemne del sabotaje de la boda, y Teresa, testigo, calla.

Julieta intenta hablar con Manuel de un cobro irregular de los manuales, pero él la esquiva. Curro dice que vigilará a Beni para dar con Pía, y Manuel se ofrece a ayudar. Máximo cuenta a Leocadia que Ángela rechazó su palacio, y ella se muestra orgullosa de la integridad de su hija.

Casilda sorprende a Jacobo discutiendo con Adriano y Martina. Quiere pasear con ella, pero Martina rechaza la cita y la pone en su sitio cuando juzga su personalidad. Jacobo tiene un plan para que su padre acepte su boda: contarle que Martina está embarazada. Ella lo está valorando cuando llega Adriano.

Capítulo 937 del jueves 29 de octubre: Curro cree que Leocadia disparó a Jana

Adriano no cree que sea buena idea anunciar el embarazo, pero Martina sigue indecisa. Casilda invita a la joven a un plan ignorando a Adriano, que asume que tendrá que acostumbrarse a quedarse fuera.

Curro cuenta a Manuel que cree que fue Leocadia, y no Cruz, quien disparó a Jana: piensa que lo hizo para inculpar a Cruz y vengarse de ella. El heredero y Julieta discuten en la merienda, para desconcierto de Simona. Máximo exige a Lorenzo que explique de dónde sacó el dinero.

Las cocineras discuten ante Teresa por el menú, y el ama de llaves les pone firmes: o se ponen de acuerdo o tomará medidas. Ellas aseguran que llegarán a un acuerdo. María insiste hasta que Carlo duerme en la cama, pero llora entre sus brazos: aún le duele lo de Samuel. Carlo lo entiende y la tranquiliza. Julio y Teresa se reconcilian para garantizar el buen funcionamiento en La Promesa, y ella trata de que el resto lo acepte también, sin resultados. Curro, angustiado por no encontrar a Pía, recibe la exigencia de Ángela: ¿por qué echó a la señora Adarre?

Capítulo 938 del viernes 30 de octubre: Curro y Ángela encuentran a Pía

Ángela está dispuesta a ayudar a Curro y encontrarán a Pía: la señora Adarre trabaja de camarera en Robledillo. Lorenzo inventa que roba datos de los motores para venderlos, y el duque le cree. Animado porque piensa que el duque le ayudará a invertir, azuza a Ciro para hacer más cosas.

Tomasa disfrutará de que su plan funciona y las cocineras están cada vez más enfrentadas. Casilda pregunta a Martina delante de todas cuándo tendrá hijos y ella se siente cohibida. Más tarde confiesa a Jacobo que quizá anunciar su embarazo pueda servir para sacarse a su madre de encima, porque la mujer está sensible con el tema de los niños.

María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo mejora, pero está sorprendida de que Samuel lo lleve tan bien, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos. ¿De verdad está tan bien?

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que la semana gira en torno a Manuel y Curro, que tienen que guardar silencio delante de Leocadia mientras buscan justicia por Jana. Nos llama la atención la teoría de Curro del jueves, que señala a Leocadia como la autora del disparo, y también que Martina esté dispuesta a anunciar un embarazo para quitarse de encima a Casilda.

Recuerda que el pasado viernes no hubo capítulo de La Promesa por la emisión de los Premios Princesa de Asturias. No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes, a partir de las 18:35 horas, en La 1.