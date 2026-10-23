¿Por qué no hay hoy ‘La Promesa’ ni ‘Valle Salvaje’? Lo que ha pasado y cuándo vuelven

Hoy, viernes 23 de octubre, los espectadores no han podido ver nuevos capítulos de La Promesa ni de Valle Salvaje en La 1. El motivo es la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias, que ocuparán la tarde de la cadena y obligan a alterar su programación habitual. Las dos series volverán a su horario de siempre el próximo lunes 26 de octubre.

Por qué La 1 cambia su programación

La 1 emite hoy en directo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Para ello, Directo al grano se emite de 15:50 a 18:00 horas y la retransmisión desplaza las dos series de la tarde, por lo que esta semana solo hay cuatro capítulos de cada una, en lugar de los cinco habituales, algo que hemos ido avisando durante toda la semana en Happy FM.

Lo que ha pasado esta semana en ‘Valle Salvaje’

En el capítulo 507, Victoria se abrió ante Mercedes y justificó el asesinato de Pilara, mientras Hernando aceleraba los preparativos de la boda. En el 508, la salud de Lucas empeoró y Alejo desafió a Hernando. En el 509, Manuela siguió adelante con la boda, José Luis humilló a Rosalía y Rafael recibió una noticia devastadora.

La semana terminó con el capítulo 510: Hernando amenazó a Luisa, Victoria presionó a José Luis para que se case con Enriqueta y Rafael se negó a que Lucas reciba la extremaunción. El médico advirtió a Rafael de que, si el niño no mejora, no le queda mucho tiempo de vida.

Lo que ha pasado esta semana en ‘La Promesa’

En el capítulo 930, María y Carlo se casaron en una boda nocturna, y en el 931 Curro y Ángela volvieron de Lisboa y Curro y Manuel se reencontraron. En el 932, Manuel descubrió que la boda de María era forzada y vio por primera vez a Leocadia desde que supo que ella mató a Jana.

El capítulo 933 terminó con Curro llevando a Manuel a la habitación secreta, convencido de que Jana murió envenenada y no por el disparo, y con la llegada de Alonso a palacio sucio y desaliñado.

¿Cuándo vuelven ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’?

El próximo lunes, 26 de octubre, Valle Salvaje y La Promesa retomarán sus tramas justo donde las dejaron. En Valle Salvaje queda por saber si Lucas sobrevive, mientras que en La Promesa se espera ver qué descubren Manuel y Curro en la habitación secreta.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el parón llega en el peor momento para los fans de ambas series, con Lucas entre la vida y la muerte y Manuel a punto de descubrir las pruebas sobre Jana. Nos parece también que el fin de semana de espera hará que los capítulos del lunes se vean con más expectación.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, y de La Promesa, a partir de las 18:35 horas, en La 1.