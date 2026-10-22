Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 21 de octubre: Curro y Manuel buscan pistas sobre la muerte de Jana

En el capítulo 932, Ciro interrumpió el esperado beso entre Manuel y Julieta, y Manuel descubrió que María y Carlo se habían casado por obligación. En otra escena, Leocadia, interesada en el viaje de Manuel a Lisboa, preguntó a Ángela por su inesperada presencia en la capital portuguesa. Ángela respondió: «Manuel había ido a Extremadura a visitar una fábrica que había reportado una incidencia», y añadió que además pudo analizar la expansión del negocio en Portugal. «Estaba cerca y pura casualidad», zanjó, aunque la señora de Figueroa no terminó de creerlo.

El capítulo terminó con el primer encuentro entre Manuel y Leocadia desde que él descubrió que ella es la verdadera asesina de Jana. Manuel entró por la puerta principal junto a Curro, vio a Leocadia en el hall y se quedó petrificado, mientras ella lo miraba con altivez y le sonreía.

¿Qué pasa hoy en el capítulo 933 de ‘La Promesa’?

Curro consigue contener a Manuel, furioso con Leocadia, y desvía sus sospechas hacia la boda de María. Aun así, la vehemencia de los hermanos asusta a la mujer. Ángela intenta defender a su madre, pero Curro le pide que no intervenga. Después de este encuentro, siguen con su búsqueda. Curro está convencido de que Jana murió envenenada y no por el disparo. Para demostrarlo, lleva a Manuel hasta la habitación secreta.

Máximo cuestiona el origen de la fortuna de Lorenzo, que se enfada y reprende a Ángela por descuidar sus estudios. Cuando aparece Leocadia, que se justifica por haber forzado la boda de María, percibe algo extraño, y Ángela empieza a sospechar que existe algo entre su madre y el duque.

En paralelo, Petra intenta advertir a las cocineras sobre Tomasa y a Teresa sobre Julio, pero no consigue que confíen en ella. Finalmente, Alonso llega a palacio sucio y desaliñado, muy diferente de su aspecto habitual, y Casilda lo confunde con un intruso, de modo que ambos discuten.

Sin capítulo mañana de ‘La Promesa’

El viernes 23 de octubre no habrá capítulo de La Promesa, por los Premios Princesa de Asturias. La 1 emitirá una versión especial de Directo al grano con mayor duración de lo habitual y más tarde se emitirá la llegada de los premiados y la ceremonia de entrega desde el Teatro Campoamor de Oviedo. La serie volverá el lunes 26 de octubre, igual que Valle salvaje, que tampoco se emitirá mañana viernes.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la teoría de Curro sobre el veneno es lo más importante del capítulo, porque cambia lo que Manuel y él sabían sobre la muerte de Jana. Hay que recordar que los espectadores conocemos todo lo que ocurrió en su asesinato, pero los personajes no, por lo que su muerte todavía es una trama abierta en la serie. Nos parece también que la sospecha de Ángela sobre su madre y el duque abre una trama nueva para el final de la semana, y que la llegada de Alonso, en tan mal estado, deja otra incógnita para el lunes.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 18:35 horas, en La 1.