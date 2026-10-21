Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 21 de octubre: Leocadia se encuentra con Manuel y Curro

Tras unos días en los que se ha vivido una luna de miel con algunos problemas, los espectadores de La Promesa volverán a vivir las intrigas que pasan dentro de palacio. En el capítulo 931, Carlo visitó a María durante su noche de bodas y la sorprendió por completo. Curro y Ángela regresaron de Lisboa, y los dos hermanos, Curro y Manuel, se reencontraron y acordaron contener su odio hacia Leocadia después de lo que hablaron en Portugal sobre la muerte de Jana y las sospechas que tienen. Al final del capítulo, Manuel y Julieta se encontraron en el hangar y estuvieron a punto de reconciliarse con un beso.

¿Qué pasa hoy, miércoles 21 de octubre, en el capítulo 932 de ‘La Promesa’?

Desde Happy FM avisamos a todos los lectores que a partir de ahora

Ciro interrumpe el esperado beso entre Manuel y Julieta. Poco después, Manuel descubre que María y Carlo se han casado por obligación, aunque ella le asegura que está bien y que casarse, pese a la coacción, era lo mejor. Curro admite que todavía desconoce el paradero de Pía, pero promete seguir buscándola.

En paralelo, Adriano aconseja a Jacobo enfrentarse a su madre y rechazar la boda, pero Casilda presiona tanto a la pareja que Martina termina estallando. Lorenzo busca asesoramiento de Máximo para invertir sus ganancias, y este sospecha de sus verdaderas intenciones. Tomasa sigue enfrentando a las cocineras y consigue que Candela responda bruscamente a Simona, y Julio regala una rosa a Teresa delante de Petra.

Leocadia, frente a Manuel y Curro

Al final del capítulo, Ángela reprocha a su madre haber forzado la boda cuando Leocadia se reencuentra con Manuel y Curro, que no son capaces de disimular su odio. Hay que recordar que los hermanos no hablaron hasta su encuentro en Lisboa sobre la posibilidad de que sea ella la culpable de la muerte de Jana. Pese a todo, para ellos es una sospecha, por lo que han decidido guardar prudencia y no hacer nada que pueda hacerla sospechar y tratarán de conseguir pruebas.

Lo que viene mañana

El jueves, en el capítulo 933, Curro consigue contener a Manuel, furioso con Leocadia, y desvía sus sospechas hacia la boda de María. Alonso llega a palacio sucio y desaliñado, y Casilda lo confunde con un intruso. Curro, convencido de que Jana murió envenenada y no por el disparo, lleva a Manuel hasta la habitación secreta para demostrarlo y conseguir las pruebas que están buscando.

Hay que recordar que el viernes 23 de octubre no habrá capítulo, porque La 1 retransmitirá la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Primero se emitirá un especial de Directo al grano y más tarde la llegada de los premiados y la ceremonia de entrega desde Oviedo. La Promesa y Valle salvaje volverá el lunes 26 de octubre con nuevos capítulos tras tres días de descanso.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el reencuentro con Leocadia es el momento clave del capítulo: Manuel y Curro ya no pueden fingir, y la reacción de Ángela ante su madre añade un conflicto familiar a la venganza. Nos parece también que la interrupción de Ciro aplaza otra vez la reconciliación de Manuel y Julieta.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 18:35 horas, en La 1.