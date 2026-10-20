Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 20 de octubre: Curro y Ángela regresan de Lisboa precipitadamente

Los fans de La Promesa vivirán esta semana el regreso de Curro y Ángela de su luna de miel, con el reencuentro del hermano de Jana con Leocadia. Pero antes, debemos recordar que la serie no se emitirá el próximo viernes por la emisión en La 1 de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que también afectará a Valle salvaje, la otra serie de las tardes de La 1. Volviendo a las tramas de la serie, recordamos que en el capítulo 930, María confesó a Julieta que debe casarse con Carlo para evitar que le quiten a su hija, y la pareja celebró una boda nocturna en el patio. Petra descubrió que Tomasa conspira con las cocineras, y Leocadia amenazó a Máximo con vengarse algún día. La noche de bodas terminó con Carlo entrando en la habitación de María, que lo observaba con temor.

¿Qué pasa hoy en el capítulo 931 de ‘La Promesa’?

Carlo visita a María durante su noche de bodas y la sorprende por completo. Mientras tanto, Tomasa finge haberse enfrentado a Petra para ganarse la confianza de las cocineras, aunque su verdadero objetivo es enemistarlas, y convence a Candela de que Simona la desprecia. Julio, por su parte, intenta ganarse a Teresa para acercarse al servicio. En paralelo, Curro y Ángela regresan de Lisboa satisfechos y explican que el viaje fue breve porque ella debe centrarse en sus estudios. Aseguran que Manuel los visitó y que está de camino. Poco después, Curro y Manuel se reencuentran y acuerdan contener su odio hacia Leocadia. Curro continúa buscando pistas sobre Pía.

Por último, en el capítulo de hoy veremos que Casilda confiesa a Jacobo que quiere llevárselo para salvar a Enrique, mientras él exige a Martina una respuesta definitiva sobre su propuesta de matrimonio. Al final del capítulo, Manuel y Julieta se encuentran en el hangar y están a punto de reconciliarse con un beso.

Lo que viene el resto de la semana

El miércoles, en el capítulo 932, Ciro interrumpe el beso entre Manuel y Julieta, y Manuel descubre que María y Carlo se han casado por obligación. Ángela reprocha a su madre haber forzado la boda cuando Leocadia se reencuentra con Manuel y Curro, incapaces de disimular su odio.

El jueves, en el capítulo 933, Curro frena a Manuel, furioso con Leocadia, Alonso llega a palacio con un aspecto desaliñado y Curro lleva a Manuel a la habitación secreta para demostrar que Jana murió envenenada.

La 1 cancela la emisión de ‘La Promesa’ el próximo viernes

El viernes 23 de octubre no habrá capítulo: La 1 modificará su parrilla para retransmitir en directo la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias. La Promesa volverá el lunes 26 de octubre.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que el reencuentro de Curro y Manuel es lo más importante del capítulo: ahora que los dos hermanos están juntos y conocen la verdad sobre Leocadia, el enfrentamiento ya no se puede aplazar. Nos parece también que el casi beso entre Manuel y Julieta deja abierta una trama sentimental que promete complicarse, y que la noche de bodas de María mantiene la incertidumbre sobre cómo será su vida junto a Carlo.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 18:35 horas, en La 1.