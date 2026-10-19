Avance semanal de ‘La Promesa’ del 19 al 23 de octubre: Manuel y Curro se enfrentan a Leocadia

En los últimos capítulos de La Promesa, Curro terminó confesando a Manuel quién había matado a Jana: Leocadia. Tras descubrir la verdad, Manuel lo tuvo claro: regresaría junto a su hermano a palacio y ambos se enfrentarían a la señora de Figueroa. Esta semana, en los capítulos 930 al 933, llega ese momento. Hay que explicar que es posible que el capítulo del próximo viernes sufra cambios por la emisión del especial informativo de La 1 con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias, por lo que en Happy FM estaremos pendientes de cualquier cambio en la programación.

Lunes 19 (capítulo 930): la boda nocturna de María y Carlo

María confiesa a Julieta que debe casarse con Carlo para evitar que le quiten a su hija. Mientras tanto, Petra descubre que Tomasa conspira con las cocineras, algo que esta no se molesta en negar. Julieta pide a Ciro que aleje a Lorenzo de ella, y él accede. El capitán, además, asegura que Julieta no oculta nada. Ciro recibe una llamada que le hace temer lo peor, pero solo se trata del pago del segundo plazo de su licencia.

Leocadia amenaza a Máximo con vengarse algún día, y Casilda insiste en que Jacobo debe casarse con la mujer a la que su hermano dejó embarazada, porque considera que Martina no es la adecuada. Samuel se derrumba ante Petra por la boda de María, aunque intenta disimular su dolor. Finalmente, María y Carlo celebran una emotiva boda nocturna en el patio. Cuando llega la noche de bodas, Carlo entra en la habitación de María, que lo observa con temor y se pregunta si ejercerá sus derechos como marido.

Martes 20 (capítulo 931): Curro y Ángela vuelven de Lisboa

Carlo visita a María durante su noche de bodas y la sorprende por completo. Tomasa finge haberse enfrentado a Petra para ganarse la confianza de las cocineras, aunque su verdadero objetivo es enemistarlas, y convence a Candela de que Simona la desprecia. Julio, por su parte, intenta ganarse a Teresa para acercarse al servicio.

Curro y Ángela regresan de Lisboa satisfechos y explican que el viaje fue breve porque ella debe centrarse en sus estudios. Aseguran que Manuel los visitó y que está de camino. Casilda confiesa a Jacobo que quiere llevárselo para salvar a Enrique, mientras él exige a Martina una respuesta definitiva sobre su propuesta de matrimonio. Curro y Manuel se reencuentran y acuerdan contener su odio hacia Leocadia. Curro continúa buscando pistas sobre Pía. Finalmente, Manuel y Julieta se encuentran en el hangar y están a punto de reconciliarse con un beso.

Miércoles 21 (capítulo 932): Leocadia, frente a Manuel y Curro

Ciro interrumpe el esperado beso entre Manuel y Julieta. Poco después, Manuel descubre que María y Carlo se han casado por obligación, aunque ella le asegura que está bien y que casarse, pese a la coacción, era lo mejor. Curro admite que todavía desconoce el paradero de Pía, pero promete seguir buscándola.

Adriano aconseja a Jacobo enfrentarse a su madre y rechazar la boda, pero Casilda presiona tanto a la pareja que Martina termina estallando. Lorenzo busca asesoramiento de Máximo para invertir sus ganancias, y este sospecha de sus verdaderas intenciones. Tomasa sigue enfrentando a las cocineras y consigue que Candela responda bruscamente a Simona, y Julio regala una rosa a Teresa delante de Petra. Al final, Ángela reprocha a su madre haber forzado la boda cuando Leocadia se reencuentra con Manuel y Curro, incapaces de disimular su odio.

Jueves 22 (capítulo 933): la habitación secreta en ‘La Promesa’

Curro consigue contener a Manuel, furioso con Leocadia, y desvía sus sospechas hacia la boda de María. Aun así, la vehemencia de los hermanos asusta a la mujer. Ángela intenta defender a su madre, pero Curro le pide que no intervenga. Máximo cuestiona el origen de la fortuna de Lorenzo, que se enfada y reprende a Ángela por descuidar sus estudios. Cuando aparece Leocadia, que se justifica por haber forzado la boda de María, percibe algo extraño, y Ángela empieza a sospechar que existe algo entre su madre y el duque.

Petra intenta advertir a las cocineras sobre Tomasa y a Teresa sobre Julio, pero no consigue que confíen en ella. Finalmente, Alonso llega a palacio sucio y desaliñado, muy diferente de su aspecto habitual, y Casilda lo confunde con un intruso, de modo que ambos discuten. Mientras tanto, Curro está convencido de que Jana murió envenenada y no por el disparo. Para demostrarlo, lleva a Manuel hasta la habitación secreta.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la semana gira en torno al reencuentro entre Manuel, Curro y Leocadia: verlos incapaces de disimular su odio ante ella anuncia que el enfrentamiento ya no se puede aplazar. Nos parece también que la sospecha de Curro sobre el veneno, con la visita a la habitación secreta, abre una pista nueva sobre la muerte de Jana. Y la boda forzada de María y Carlo, con Samuel destrozado por dentro, deja un coste emocional que seguirá pesando.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 18:35 horas, en La 1.