Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 15 de octubre: Curro revela a Manuel quién cree que mató a Jana

La Promesa vivirá hoy un capítulo que promete cambiar para siempre el rumbo de la serie. En concreto la de Curro, que descubrirá un dato que le cambiará la vida para siempre y hará que su luna de miel pase a un segundo plano. En el capítulo 927, emitido ayer, Casilda llegó a palacio junto a Adriano, y se interesó especialmente por Máximo. Leocadia insistió a este en que ya había aceptado sus condiciones y era hora de que diera el paso. En Lisboa, Curro se enteró por João de que Máximo había regalado a Ángela su palacio, y en plena discusión apareció Manuel, dispuesto a descubrir la verdad. En palacio, Leocadia exhibió una carta anónima: si María y Carlo no se casaban ya, les quitarían a Jana.

Capítulo 928: María, entre la espada y la pared

El episodio de hoy muestra a una María cada vez más desesperada. Leocadia le deja claro que solo tiene dos opciones: casarse con Carlo o arriesgarse a perder a Janita. Sin apenas margen para decidir, ambos tendrán que aceptar el matrimonio. María pide entonces a Samuel que agilice los trámites, porque la boda tiene que celebrarse cuanto antes, aunque sea consciente de que su historia de amor con Carlo ha llegado a su fin.

Máximo rompe con Leocadia

Leocadia tampoco abandona sus planes para casarse con Máximo. Dispuesta a seguir adelante, propone los testigos del enlace y pide al duque que hable con Samuel para fijar una fecha. Sin embargo, Máximo sorprende con una decisión tajante: no habrá boda. El duque se planta y rompe su compromiso, y echa por tierra los planes de la señora de Figueroa.

Casilda, Ciro y las cocinas

La llegada de Casilda sigue alterando la situación de Martina, Adriano y Jacobo. Martina advierte a Adriano de que la madre de su prometido no es tan dulce como aparenta, y Casilda no tarda en demostrarlo: amenaza a su hijo para que se case con Martina. Si no cumple con su compromiso, tendrá que regresar a casa con la mujer a la que dejó embarazada su hermano. Además, empieza a preguntarse por qué Adriano está tan presente en la relación entre Martina y Jacobo.

Ciro, por su parte, sale airoso de las sospechas de Julieta. Ella descubrió que se había pagado el doble por los manuales, y él asegura que todo se debió a un malentendido del contable de la empresa. La explicación cierra momentáneamente el asunto. En las cocinas, Tomasa sigue tratando de enfrentar a Candela y Simona, aunque sus comentarios no hacen mella en la amistad entre ambas.

Curro confiesa su terrible sospecha sobre Jana

El momento más importante del capítulo llega en Lisboa. Manuel ha viajado hasta allí decidido a averiguar qué le pasa a Curro y qué provoca su distanciamiento con Ángela. Curro termina confesándole que su marcha del palacio no fue casualidad: necesitaba alejarse de La Promesa y, sobre todo, poner distancia con Leocadia.

Finalmente, se atreve a decir en voz alta el secreto que lo atormenta: está convencido de que Leocadia es la verdadera responsable de la muerte de Jana. Una revelación que golpea de lleno a Manuel y que amenaza con cambiar su manera de ver todo lo ocurrido con la mujer a la que amó.

Lo que viene mañana en ‘La Promesa’

El viernes, en el capítulo 929, Manuel y Curro deciden regresar juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia, y Máximo amenaza a esta con contar a Ángela cómo la usó para casarse con él.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la confesión de Curro es el giro más fuerte de la semana: acusar a Leocadia de la muerte de Jana obliga a Manuel a replantearse todo lo que creía saber. Nos parece también que la ruptura de Máximo llega en el peor momento para Leocadia, que ya no puede contar con el duque justo cuando necesita aliados. Y la presión de Casilda sobre Jacobo promete complicar aún más el triángulo con Martina y Adriano.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.