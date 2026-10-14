Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 14 de octubre: Manuel aparece en Lisboa tras la llamada de Ángela

En el capítulo 926, Ángela se quedó de piedra ante la propuesta de Curro de quedarse a vivir en Lisboa, pero decidió aceptarla a la espera de que Manuel llegara para ayudarles a descubrir qué le pasa a su marido. João anunció una recepción que había organizado sin consultarles, y Curro y Ángela se indignaron. En palacio, María y Carlo se enfrentaron a Leocadia, que exigió que se casaran ya. Ella, por su parte, aceptó las exigencias de Máximo a condición de casarse cuanto antes. Manuel se despidió de Julieta, y Jacobo intentó asumir el embarazo de Martina, aunque para él es la certificación de su infidelidad con Adriano. La jornada terminó con la llegada de Casilda, la madre de Jacobo, a la que Adriano recibió de malos modos sin saber quién era.

¿Qué pasa hoy en el capítulo 927 de ‘La Promesa’?

El episodio de hoy empieza con Jacobo encontrando a su madre, Casilda, recién llegada junto a Adriano, que se deshace en disculpas por su recepción. Casilda se interesa especialmente por Máximo, aunque a su cena de bienvenida acude poca gente. Mientras tanto, Leocadia insiste a Máximo: ya ha aceptado sus condiciones y es hora de que él dé el paso. Él sonríe, pero muy poco convencido. Ciro, por su parte, se tensa cuando se entera de que Manuel se ha marchado, porque teme que los haya descubierto. Más tarde, Julieta le pregunta por qué pagaron el doble por el manual.

Manuel aparece en plena discusión en Lisboa

En Lisboa, Curro se entera por João de que Máximo ha regalado a Ángela su palacio de Lisboa. ¿Por qué no se lo ha dicho? En plena discusión, aparece Manuel, dispuesto a descubrir la verdad.

En palacio, Cristóbal presiona para que se celebre la boda de María y Carlo, pero ella se niega. Cuando enfrenta a Leocadia, esta exhibe una carta anónima: si no se casan ya, les quitarán a Jana. Tomasa confiesa a Simona que Candela está celosa por la falta de reconocimiento, y Julio finge aflicción ante Teresa para ganarse su favor. ¿Lo conseguirá?

Lo que viene el resto de la semana

El jueves, en el capítulo 928, Leocadia pone a María entre la espada y la pared: o se casa o pierde a Jana. Casilda amenaza a Jacobo y Máximo se planta. Curro, además, hace una confesión a Manuel que le deja sin palabras. El viernes, en el 929, Manuel y Curro deciden regresar juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia, y Máximo amenaza a esta con contar a Ángela cómo la usó para casarse con él.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la carta anónima de Leocadia es el golpe más duro del capítulo: usar a Jana para forzar una boda deja a María y Carlo sin salida y confirma hasta dónde está dispuesta a llegar. Nos parece también que la aparición de Manuel en Lisboa llega en el peor momento para Curro, justo cuando se descubre un regalo del que nadie le había hablado. Y con Casilda ya en palacio, la presión sobre Jacobo y Martina promete subir un escalón más.

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