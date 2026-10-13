Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 13 de octubre: Llega Casilda, un nuevo personaje

Tras el parón del lunes, La Promesa vuelve hoy martes a su horario habitual. El 12 de octubre no hubo capítulo por el festivo del Día de la Hispanidad y la programación especial de TVE, el mismo motivo que dejó sin emisión a Valle Salvaje, así que la serie recupera el hilo donde lo dejó el viernes. En el capítulo 925, emitido el pasado viernes, Julieta estuvo a punto de atacar al intruso que había entrado en su habitación, que resultó ser Ciro. Martina, superada, confesó a Jacobo que está embarazada, y en Lisboa Curro sorprendió a Ángela con una propuesta: quedarse a vivir en la ciudad. Manuel decidió viajar hasta allí para descubrir qué le ocurre a su hermano, y Leocadia comprendió que Máximo boicotea las negociaciones porque no quiere casarse.

Capítulo 926: Ángela acepta y Casilda llega a palacio

Ángela se queda de piedra ante la propuesta de Curro, pero decide aceptarla a la espera de que Manuel llegue para ayudarle a descubrir qué le sucede a su marido. La pareja se indigna además cuando João anuncia que ha organizado una recepción sin consultarlo con ellos. ¿Obtendrán las respuestas que buscan? En palacio, María y Carlo se enfrentan a Leocadia, que exige que se casen ya y no les deja escapatoria. Ella acata las exigencias de Máximo, con una condición: casarse cuanto antes. Manuel, por su parte, se despide de Julieta, que piensa que pone distancia por lo ocurrido entre ellos.

Jacobo intenta asumir el embarazo de Martina, aunque es la certificación de su infidelidad con Adriano. A la presión de la inminente llegada de su madre se suma esta situación, y Adriano tampoco está bien, porque teme no poder reconocer a su hijo. Enfadado, recibe de malos modos a una mujer que no conoce: Casilda, la madre de Jacobo.

Lo que viene el resto de la semana

El miércoles, en el capítulo 927, Casilda se interesa especialmente por Máximo, pero a su cena de bienvenida acude poca gente. Julieta pregunta a Ciro por qué pagaron el doble por el manual, Curro descubre que Máximo ha regalado a Ángela su palacio de Lisboa y, en plena discusión, aparece Manuel. Leocadia exhibe una carta anónima: si María y Carlo no se casan ya, les quitarán a Jana.

El jueves, en el 928, Leocadia pone a María entre la espada y la pared, mientras Casilda amenaza a Jacobo con que se case con Martina. Máximo se planta y rompe su compromiso, y Curro hace una confesión a Manuel sobre Leocadia que le deja sin palabras.

El viernes, en el 929, Manuel y Curro deciden volver juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia, y Máximo amenaza a esta con contar a Ángela cómo la usó para casarse con él.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la llegada de Casilda es la pieza que más cambia el tono de la semana: una madre que llega a un palacio con dos secretos a la vista y una exigencia muy clara de boda. Nos parece también que la carta anónima de Leocadia convierte la presión sobre María y Carlo en una amenaza real, y que Manuel y Curro tienen ahora por delante una decisión difícil de callar. Lo que pase entre Leocadia y Máximo, con su compromiso roto, puede ser lo más movido del viernes.

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