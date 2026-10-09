Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 9 de octubre: Curro hace una propuesta a Ángel que nadie espera

La Promesa continúa siendo uno de los grandes éxitos de TVE y cada tarde reúne a millones de personas. En el capítulo 924, Manuel y Julieta se confesaron su amor, pero decidieron separarse hasta que el asunto del heredero se aclare. Julio, cada vez más afectado por el rechazo del servicio, acabó en una discusión casi a golpes que Samuel logró frenar. Adriano prometió a Martina hacerse cargo del bebé, Cristóbal le dijo a Leocadia que su boda con Máximo es una transacción, y Samuel convenció a María de no anunciar su relación a la ligera por Jana. En Lisboa, Ángela se inquietó al saber que Curro se había ido a trabajar sin decirle nada, hasta que él confesó que echó a Pía del palacio. Al final del día, Julieta pidió a Lorenzo que dejara de vigilarla, pero esa noche alguien entró en su habitación y ella se dispuso a atacarle.

Capítulo 925: La sorpresa en la habitación de Julieta

El último capítulo de la semana resuelve primero el misterio de la noche anterior. Julieta está a punto de atacar al intruso, pero resulta ser Ciro, que ha vuelto para pasar la noche con ella. Además, Julieta descubre a Lorenzo vigilándola y confirma que los manuales se vendieron al doble de su precio.

Ángela pide ayuda a Manuel y Curro hace una propuesta

En Lisboa, Ángela llama preocupada a Manuel porque Curro está muy raro, y el heredero decide viajar hasta allí para descubrir qué le ocurre a su hermano. Mientras tanto, Curro sorprende a Ángela con una propuesta: quedarse a vivir en la ciudad.

Martina, superada, confiesa su embarazo a Jacobo

En el palacio, Martina, superada por la situación, confiesa a Jacobo que está embarazada. Máximo advierte a Julio que se adapte como Tomasa o lo despedirá, aunque después habla con el resto del servicio para protegerle. Manuel promete ayudar a María a su regreso de Lisboa, pero Carlo le recuerda que ni eso salvará a Jana de las habladurías. Por último, Leocadia comprende que Máximo boicotea las negociaciones porque no quiere casarse.

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La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la propuesta de Curro de quedarse a vivir en Lisboa es una huida disfrazada de gesto romántico. Si todavía guarda lo que Leocadia le hizo a Jana, cambiar de ciudad no resuelve nada, y que Manuel viaje a verle indica que Ángela ya no cree que todo esté bien. En palacio, la confesión de Martina a Jacobo llega por fin, pero con Adriano ya implicado en la promesa de ayer, nos parece difícil que la historia se quede ahí. Y sobre Máximo, que boicotee su propia boda con Leocadia nos parece su primera decisión sincera en mucho tiempo.