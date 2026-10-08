Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 8 de octubre: Manuel y Julieta se confiesan su amor

Ayer, en el capítulo 923, Martina contó a Adriano que el hijo que espera es suyo, aunque casarse con Jacobo era la única manera de proteger al bebé, y él insistió en que, si lo hacía, sería por obligación. Lorenzo mantuvo a Julieta bajo vigilancia mientras ella intentaba asimilar lo mal que estaba con Manuel. En Lisboa, João presionó a Curro para que cumpliera la agenda de Máximo, pero los recién casados se escaparon a explorar la ciudad y acabaron discutiendo por el hermetismo de Curro, que guarda el secreto de lo que Leocadia mató a Jana. La señora de Figueroa y Máximo negociaron a solas los términos de su boda sin ponerse de acuerdo, sin saber que Cristóbal los escuchaba, y el servicio siguió sin fiarse de Julio.

¿Qué pasa hoy en el capítulo de ‘La Promesa’

El capítulo 924 trae el momento que llevaba tiempo gestándose. Manuel y Julieta se confiesan su amor, pero no hay final feliz: deciden separarse hasta que el asunto del heredero se aclare. Es una renuncia que llega en el peor momento para ella, que lleva días sintiéndose vigilada. De hecho, Julieta, harta, pide a Lorenzo que deje de vigilarla, aunque esa misma noche alguien entra en su habitación y ella se dispone a atacarle.

Julio estalla en el servicio y Adriano da un paso con Martina

Julio empieza a acusar el dolor del rechazo de todos. Siguiendo el consejo de Tomasa, aguanta hasta que estalla una discusión casi a golpes que Samuel logra frenar. Por otro lado, Adriano promete a Martina hacerse cargo del bebé, una promesa que cambia el tono de la conversación del día anterior. Cristóbal, por su parte, le dice a Leocadia que su boda con Máximo es una transacción y que, si sigue adelante, debe hacerse valer. Samuel convence a María de no anunciar su relación a la ligera, porque quien más lo sufriría sería Jana.

Mientras, los recién casados siguen en Lisboa, pero Ángela se inquieta al saber que Curro se ha ido a trabajar sin decirle nada. La situación se resuelve cuando él confiesa que echó a Pía del palacio. Mientras tanto, en La Promesa llegan noticias de la señora Adarre: está buscando trabajo.

Lo que llega mañana

El viernes, en el capítulo 925, te podemos adelantar que Ángela llamará preocupada a Manuel desde Lisboa porque Curro está muy raro, y el heredero decide viajar hasta allí. Julieta descubre quién era el intruso, Martina confiesa a Jacobo que está embarazada y Curro sorprende a Ángela con una propuesta: quedarse a vivir en la ciudad.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la separación de Manuel y Julieta es la decisión más difícil de sostener de la semana. Quedarse a esperar a que se aclare lo del heredero, con Lorenzo vigilando y un desconocido entrando en su habitación, no parece un plan que funcione.

Con Curro, nos da la sensación de que confesar lo de Pía es solo la parte fácil del secreto: lo que le hizo Leocadia a Jana sigue sin contar, y Ángela ya lo huele. En cuanto a Adriano, su promesa a Martina nos parece sincera, pero habrá que ver si aguanta cuando el embarazo deje de ser un secreto.

No te pierdas los nuevos capítulos de La Promesa, de lunes a viernes a partir de las 18:35 horas, en La 1.