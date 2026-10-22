Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 22 de octubre: Rafael se niega a que Lucas reciba la extremaunción

Valle Salvaje se despide hasta la próxima semana con el capítulo 510, que llega a La 1 este jueves 22 de octubre, a partir de las 17:45 horas. La cadena no emitirá este viernes ninguna de sus series de tarde, por lo que La Promesa también terminará hoy su semana de capítulos. El motivo de este cambio de programación son los Premios Princesa de Asturias, que se entregarán mañana viernes, así que los espectadores tendrán cuatro entregas esta semana en lugar de las cinco habituales. La cadena alargará Directo al grano y luego emitirá un especial con la llegada de los premiados y la ceremonia de entrega.

En el capítulo 509, Manuela siguió adelante con la boda y Braulio le reprochó su frialdad. Mientras, Alejo se enfrentó a las amenazas de Hernando, que llegó a amenazarlo con un cuchillo. Además, José Luis humilló a Rosalía y Rafael recibió una noticia devastadora relacionada con Lucas, su bebé, que sigue luchando por vivir.

¿Qué pasa hoy, jueves 22 de octubre, en el capítulo 510 de ‘Valle salvaje’?

En el episodio de hoy, Hernando cruza todos los límites y se presenta ante Luisa para amenazarla. Queda por ver si la criada podrá hacerle frente de una vez por todas. Por su parte, Victoria pone a José Luis entre la espada y la pared para conseguir que se case con Enriqueta.

Llegan malas noticias a la Casa Grande, porque Rafael no sabe si Lucas sigue respirando. Aun así, se niega a que el pequeño reciba la extremaunción. Queda por ver si el niño logrará sobrevivir después de días luchando por su vida.

El pequeño cogió frío al salir de paseo y empezó a tener fiebre poco después. El médico confirmó que la calentura se debe a un problema en los pulmones que le impide respirar con normalidad. Nada de lo que le aplica hace efecto, y teme un final fatal si no mejora. Este tipo de problemas en la actualidad se solucionan fácilmente, pero en la época en la que se desarrolla la serie (el siglo XVIII) eran muy graves debido a que la medicina no estaba tan avanzada.

El doctor, que se ha instalado en la Casa Grande para tratar a Lucas las 24 horas, no trae buenas noticias para Rafael, que le pide que hable sin rodeos: «Lo lamento mucho, su estado sigue siendo el mismo, si es que no ha empeorado». Rafael le pregunta qué se puede hacer, pero el médico ya ha intentado todo para su edad. «Temo que si sigue así, no le quede mucho tiempo», le dice.

Rafael le recuerda entonces la posibilidad de una sangría -un tratamiento habitual en la época que ahora es impensable-, y el doctor advierte tanto a él como a Rosalía: «Es una medida extrema. Una sangría podría aliviar la presión del pulmón. Debo prevenirles que es una medida de cierto riesgo y más en un niño tan pequeño». Rafael es claro: «Hágalo, no hay otra alternativa».

Luisa reza a Adriana por Lucas

Las horas pasan y Lucas no mejora, así que Luisa acude a la capilla para rezar por su salud. Allí se encuentra con Pedrito, que sabe todo sobre la situación de su sobrino, aunque se la han querido ocultar. Luisa le pide que se vaya con Bárbara para hacerle compañía, y el joven le dice que no rece a Dios, sino a Adriana: «Seguro que a ella le importa mucho más su hijo».

Cuando Pedrito se marcha, Luisa se sienta junto a la tumba de Adriana y le ruega que ayude a su hijo: «Lucas está muy malito y necesita tu ayuda. Yo sé que tú tienes todas las fuerzas que él necesita para salir adelante. No te lo lleves todavía, déjalo con todos nosotros que queremos disfrutar de él. Y por favor, te ruego que si Dios te obliga a llevártelo, plántale cara como tú siempre hacías en vida».

Las peores noticias para Rafael

Al llegar la noche, el doctor ha practicado la sangría a Lucas, pero trae las peores noticias para los Gálvez de Aguirre. José Luis le pide a su hijo Rafael que se arme de fortaleza para escuchar al médico: «Sus pulmones siguen igual. Lo he intentado todo, pero el señorito Lucas sigue empeorando. Lamento lo que voy a decirle pero, si mañana no presenta mejoría, temo que no le quede mucho tiempo de vida». Al escucharle, Rafael decide acudir a estar todo el tiempo posible junto al pequeño.

La opinión de la redacción

Con el niño al borde de la muerte, la negativa de Rafael a la extremaunción muestra hasta dónde llega su resistencia a aceptar que podría fallecer. Nos parece también que la oración de Luisa ante la tumba de Adriana es una de las escenas más emotivas de la semana, y que las amenazas de Hernando dejan un final muy tenso antes de la pausa del viernes.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 17:45 horas, en La 1.