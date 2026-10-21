Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 21 de octubre: Rafael recibe una noticia devastadora

Los espectadores de Valle Salvaje viven desde hace días pegados a la televisión para saber que pasará con la salud del pequeño Lucas. En el capítulo 508, emitido ayer, el estado del bebé empeoró y todos en el valle temieron lo peor. Además, Alejo, tras prometer a Luisa que nada los separará, desafió a Hernando, que respondió como nunca antes lo habíamos visto. Te contamos qué pasará hoy en el capítulo 509 de la serie de las tardes de La 1.

¿Qué pasa en el capítulo de hoy, el número 509, de ‘Valle salvaje’?

En el episodio de hoy, Manuela sigue adelante con la boda y Braulio le reprocha su frialdad. Sin embargo, la joven Guzmán no parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Mientras, Alejo se enfrenta a las amenazas de Hernando, aunque al pequeño de los Gálvez de Aguirre no le va a resultar nada sencillo convencer al marqués de la verdad sobre su hija. También veremos el momento en el que José Luis humilla a Rosalía, y Rafael recibe una noticia devastadora. Queda por ver si podrá soportarla.

Lo que viene mañana

El jueves, en el capítulo 510, Hernando cruza todos los límites y se presenta ante Luisa para amenazarla. Ella tendrá que decidir si le hace frente de una vez por todas. Victoria pone a José Luis entre la espada y la pared para conseguir que se case con Enriqueta, y Rafael se niega a que Lucas reciba la extremaunción pese a que su estado de salud sigue siendo muy preocupante.

El viernes 23 de octubre no habrá capítulo de Valle Salvaje -y tampoco de La Promesa-, porque La 1 retransmitirá la entrega de los Premios Princesa de Asturias desde Oviedo. Es por eso que Directo al grano alargará su emisión y después comenzará un especial con motivo de los premios, como es tradición. Los espectadores Valle Salvaje deberán esperar al lunes 26 de octubre para volver a ver un nuevo capítulo de la serie.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la noticia que recibe Rafael es el giro más duro del capítulo, con Lucas todavía en peligro. Todo apunta a la muerte del bebé, pero queremos pensar que en el último momento se evitará la tragedia. Nos parece también que Manuela, que mantiene la boda a pesar de los reproches de Braulio, y Hernando, que no deja de apretar a Alejo, convierten el enlace en una cuenta atrás que será muy difícil de frenar para Luisa y Alejo.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 17:45 horas, en La 1.