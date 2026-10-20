Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 20 de octubre: Lucas está muy grave y Alejo desafía a Hernando

Valle Salvaje continúa siendo uno de los grandes éxitos de las tardes de TVE, aunque ni las buenas audiencias evitan que se vea afectada por los grandes eventos. En concreto, los seguidores de la serie se quedarán sin capítulo diario el próximo viernes 23 de octubre, con motivo de los Premios Princesa de Asturias, que serán emitidos por la cadena pública durante la tarde. Volviendo a las tramas, recordamos que en el capítulo 507, el emitido ayer lunes, Victoria se abrió en canal ante Mercedes y justificó el asesinato de Pilara. En la Casa Grande, Hernando aceleró los preparativos de la boda, y José Luis impuso a Alejo un destino humillante.

¿Qué pasa hoy en el capítulo 508 de ‘Valle salvaje’?

El episodio de hoy gira en torno a la salud del pequeño Lucas, el hijo de Rafael y Adriana y heredero del ducado. El bebé se encuentra muy enfermo y las noticias sobre su evolución no son nada tranquilizadoras. En el valle todos temen lo peor. La situación plantea además una duda sobre Rosalía: ¿habrá consecuencias para ella? Su presencia en la Casa Grande siempre ha sido muy cuestionada por José Luis, con quien ha tenido varios enfrentamientos sonados.

En paralelo, Alejo, tras prometer a Luisa que nada los separará, desafía a Hernando, que responde como nunca antes lo habíamos visto. El marqués está decidido a que su hija Manuela se case con el pequeño de los Gálvez de Aguirre y parece dispuesto a llegar hasta donde haga falta para salirse con la suya. Una vez más, el amor de Luisa y Alejo parece un deseo imposible, pero ambos están dispuestos a luchar para sacar adelante su relación.

Lo que viene el resto de la semana

El miércoles, en el capítulo 509, Manuela sigue adelante con la boda y Braulio le reprocha su frialdad. Alejo se enfrenta a las amenazas de Hernando, José Luis humilla a Rosalía y Rafael recibe una noticia devastadora. El jueves, en el capítulo 510, Hernando va a ver a Luisa para amenazarla, Victoria presiona a José Luis para que se case con Enriqueta y Rafael se opone a que Lucas reciba la extremaunción.

El viernes 23 de octubre no habrá capítulo: La 1 modificará su parrilla para retransmitir en directo la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Directo al grano empezará a las 15:50 horas y se prolongará hasta las 18:00, y Valle Salvaje y La Promesa emitirán solo cuatro entregas esta semana. Ambas series volverán el lunes 26 de octubre.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la salud de Lucas lo cambia todo en la Casa Grande: con el heredero del ducado en peligro, el resto de tramas pasan a un segundo plano y Rosalía queda más expuesta ante José Luis. Nos parece también que la reacción inédita de Hernando ante Alejo anuncia que el marqués está dispuesto a no dar un paso atrás. Y con la boda de Manuela en marcha, la semana promete mucha tensión.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, esta semana de lunes a jueves -esta semana-, a partir de las 17:45 horas, en La 1.