Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, de 19 al 23 de octubre: la salud de Lucas empeora

Valle Salvaje continúa con sus tramas y siendo la serie compañera perfecta de La Promesa en las tardes de La 1. Antes de conocer qué pasará esta semana, recordamos qué pasó el capítulo 506, Manuela estalló contra Alejo y Luisa, que ya no sabían cómo conducirla, y más tarde se desahogó con Braulio. Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, le hizo la confesión de las confesiones, y la vida de Lucas empezó a peligrar.

Capítulo 507: Victoria justifica el asesinato de Pilara

El episodio de hoy arranca con Victoria abriéndose en canal ante Mercedes. La condesa justifica el asesinato de Pilara, y queda por ver si la duquesa la comprende o toma medidas.

En la Casa Grande, Hernando acelera los preparativos de la boda de Alejo y Manuela. Mientras tanto, José Luis impone a Alejo un destino humillante.

Lo que viene esta semana

El martes, en el capítulo 508, la salud de Lucas empeora y el Valle teme lo peor, con posibles consecuencias para Rosalía. Alejo, tras prometer a Luisa que nada los separará, desafía a Hernando, que reacciona de una forma inusual.

El miércoles, en el capítulo 509, Manuela sigue adelante con la boda y Braulio le reprocha su frialdad. Alejo se enfrenta a las amenazas de Hernando, José Luis humilla a Rosalía y Rafael recibe una noticia devastadora.

El jueves, en el capítulo 510, Hernando va a ver a Luisa para amenazarla y ella debe decidir si le planta cara. Victoria presiona a José Luis para que se case con Enriqueta, y Rafael se opone a que Lucas reciba la extremaunción.

Sin capítulo el viernes 23

Esta semana, Valle Salvaje no se emitirá el viernes 23 de octubre, porque La 1 retransmitirá la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Esa tarde estará ocupada por un especial informativo, por lo que La Promesa tampoco estará en su horario habitual.

La opinión de la redacción

En la redacción de Happy FM creemos que la confesión de Victoria a Mercedes es el momento más delicado del capítulo: justificar el asesinato de Pilara obliga a la duquesa a decidir qué hace con lo que acaba de oír. Nos parece también que Hernando, que acelera la boda y humilla a Alejo a través de José Luis, aprieta el cerco justo cuando la pareja menos margen tiene. Y con la salud de Lucas en juego la semana promete seguir cargada de tensión.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a jueves esta semana, a partir de las 17:45 horas, en La 1.