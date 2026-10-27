Hervir cáscaras de naranja con canela en casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Hay pequeños trucos caseros que se transmiten de generación en generación y que siguen despertando interés. Uno de ellos consiste en hervir cáscaras de naranja con unas ramas de canela para perfumar la casa de forma natural. La naranja aporta una nota fresca y cítrica, mientras que la canela añade un matiz dulce, cálido y especiado. Al calentarse en agua, ambas liberan compuestos aromáticos que se dispersan con el vapor.

Este remedio casero resulta especialmente popular durante los meses de otoño e invierno, cuando muchas personas buscan aromas que transmitan una sensación acogedora. Una de las principales ventajas que ofrece es que se puede adaptar la intensidad de la fragancia. Si se busca un aroma suave, basta con con utilizar una pequeña cantidad de ingredientes y mantener la mezcla a fuego lento durante unos minutos. Mientras, para conseguir una fragancia más intensa, se pueden añadir algunas cáscaras adicionales o una rama más de canela, siempre sin excederse.

Hervir cáscaras de naranja con canela en otoño

Hervir cáscaras de naranja con canela es una de las mejores soluciones naturales para aromatizar el hogar. A medida que el agua se calienta, el vapor transporta parte de los compuestos aromáticos de la naranja y la canela, dando como resultado una fragancia que combina la frescura de los cítricos con el aroma especiado de la canela. La mezcla se utiliza para conseguir un aroma cálido que muchas personas relacionan con los meses más fríos del año.

Para poner en práctica este truco casero, sólo necesitas la piel de una o dos naranjas, dos ramas de canela y aproximadamente un litro de agua. Antes de empezar, lava bien las naranjas para eliminar posibles restos de suciedad y, a continuación, retira la cáscara.

Introduce las pieles de naranja y las ramas de canela en una olla y añade el agua. Coloca el recipiente a fuego medio hasta que la mezcla comience a hervir. En ese momento, reduce la intensidad del fuego y deja que se caliente suavemente durante unos 20 minutos. A medida que aumenta la temperatura, los ingredientes desprenderán su característico aroma cítrico y especiado. Si se evapora demasiada agua, puedes añadir un poco más, siempre con cuidado. Es fundamental no dejar la cazuela desatendida ni permitir que se quede sin líquido.

La combinación de naranja y canela destaca por su aroma intenso, dulce y especiado que muchas personas asocian con la tranquilidad y el confort. Al hervir ambos ingredientes, se liberan compuestos aromáticos que perfuman el ambiente y aportan una sensación agradable al hogar. Además, puede ayudar a disimular olores persistentes, como los que quedan después de cocinar o freír ciertos alimentos, aunque no elimina su origen ni sustituye a la ventilación y la limpieza.

Beneficios

El aroma de la naranja y la canela puede despertar recuerdos positivos y generar una gran sensación de bienestar. Por eso, algunas personas encuentran reconfortante utilizar esta mezcla para perfumar su hogar. Asimismo, disfrutar de una fragancia que resulte agradable puede ayudar a crear un ambiente relajante y hacer más llevaderas las tareas cotidianas.

La nota cítrica de la naranja se mezcla con el aroma cálido y especiado de la canela, dando lugar a una fragancia que muchas personas asocian con el confort y la tranquilidad. Puede ser una opción sencilla para perfumar la casa mientras se descansa, se lee o se disfruta de una tarde en familia.

Infusión de canela

La canela es una especia aromática que se obtiene de la corteza interna de varios árboles del género Cinnamomum. Existen distintas variedades, entre las que destaca la canela de Ceilán, conocida por su sabor delicado.

Tradicionalmente, la infusión de canela se utiliza para aliviar molestias digestivas leves, como los gases, la hinchazón y la sensación de pesadez después de comer. Por otro lado, contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo. Aunque sus compuestos presentan propiedades antimicrobianas en estudios de laboratorio, no está demostrado que una infusión prevenga resfriados, gripe u otras enfermedades. Finalmente, algunos compuestos de la canela se han estudiado por sus posibles propiedades antiinflamatorias y relajantes.

«Más allá de sus propiedades, encontramos que, como la mayoría de las infusiones, ayuda a hacer la digestión y nos aporta alivio y relax, muchas veces también asociado a buscarnos el momento de parar para preparárnosla y tomárnosla tranquilamente», declara Claudia Gras Sainz Pardo, miembro de la Comisión de Nutrición Comunitaria del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), a CuidatePlus.

Para preparar una infusión de canela, puedes hervir 500 mililitros de agua y añadir dos ramas de canela, dejando que reposen durante ocho o diez minutos antes de servir. Esta cantidad permite obtener aproximadamente dos tazas. Otra opción consiste en utilizar un litro de agua hirviendo, agregar dos cucharaditas de canela de Ceilán y remover bien. Después, añade dos ramas de canela y deja infusionar la mezcla durante unos 10 minutos para obtener alrededor de cuatro tazas.