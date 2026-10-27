Brutal batalla campal entre los jugadores del Galatasaray y el Fenerbahce en el Clásico turco

El fútbol turco destaca por la tensión con la que se viven los partidos, especialmente si es un Clásico. Este lunes se jugó el Galatasaray-Fenerbahçe y el partido acabó con una tremenda tangana con agresiones, expulsiones y la intervención policial. Una pelea a campo abierto que empañó y derivó en otra bochornosa imagen que ensucia la imagen de los dos clubes más importantes del país otomano.

El duelo fue tenso desde el principio. La rivalidad entre ambos es histórica y los locales acabaron ganando 2-1. Sin embargo, el juego fue tenso y, cuando el árbitro pitó el final, todo estalló por los aires. Una caliente discusión entre Kerem Aktürkoglu, jugador del Fenerbahçe, y Roland Sallai, futbolista del Galatasaray. Fue entonces cuando se acabaron enganchando, haciendo que ambos equipos acabasen haciendo una batalla campal con una violencia totalmente desmedida, como la de Bardakci y Brown cogiéndose del cuello mutuamente.

🚨| CRAZY SCENES in Turkish football! Brutal fights break out after the Galatasaray vs Fenerbahçe game. 😳🥊 https://t.co/C4XwTMMKDb — Winna F.C. (@WinnaFC) October 26, 2026

Son olarak tünele girerken yaşananlar. 👇🏻 https://t.co/JClCfF7uEr — Selin Kocatürk (@selinnkocaturkk) October 26, 2026

Patadas, puñetazos, agarrones…todo valía en el campo. La situación era tan extrema que la policía y seguridad del estadio tuvieron que salir para separar a los jugadores. La pelea duró varios minutos y siguió hasta el camino al túnel de vestuarios, pese a que estuvieron escoltados por las autoridades. «Me agarraron del pelo, fue el capitán del Galatasaray, y yo fui a defender a Guendouzi. Ellos arañan como mujeres, a eso se dedican allí», declaró Brwon después de acabar con una tremenda marca.

💥 Archie Brown: «Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi’nin saçından tuttu ben de onu savundum. Boynuma bir kadın gibi bunları yaptı.» https://t.co/HSQiHvRpjV — Nexus Sports (@nexustransfer) October 26, 2026

Una guerra que siguió en redes sociales después de que el Galatasaray fuese contundente tras ganar el partido: «Sin intención de jugar al fútbol porque no pueden. Solo intentaron crear caos y los perdedores más amargados de todos los tiempos son ellos. Cada año es un show desesperado, pero que acaba siempre con el mismo resultado. Estáis destinados a perder», escribieron. Una tangan que dio la vuelta al muso y que ni mucho menos supone un punto y final en una rivalidad que no acabará ni mucho menos.