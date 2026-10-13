Nueve detenidos en la previa del Galatasaray – Barcelona de Champions por reventa de entradas

La Policía turca ha detenido a nueve personas en Estambul en las horas previas del duelo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League que disputan este martes desde las 21:00 horas Galatasaray y Barcelona. Una operación que ha marcado las horas previas al duelo europeo.

La operación contra la reventa ilegal de entradas se ha intensificado en Estambul. Nueve han sido los detenidos por las autoridades turcas antes del Galatasaray – Barcelona de Champions League.

Una información desvelada por el medio turco Fanatik, que señala que todo empezó tras recibir un soplazo de que en el mercado negro se estaba preparando una distribución importante de entradas para este encuentro de Champions League.

La Policía turca identificó a estos nueve sospechosos, localizó dónde vivían y fueron detenidos de manera inmediata. Los datos que no se conocen hasta el momento son la cantidad de entradas de reventa ilegal que han podido ser incautadas en esta operación.

El infierno turco espera al Barcelona

Un Barcelona, alejado totalmente de esta polémica, que se mide este martes al Galatasaray en el infierno turco. La siempre pasional hinchada del equipo local es un factor a tener muy en cuenta en este partido. Aunque la realidad es que los de Hansi Flick llegan en un gran estado de forma tras ganar sus primeros nueve partidos del curso, ocho en Liga y otro en Europa.

Los peligros que pueden poner en jaque al Barcelona en Estambul están en el césped, pero sobre todo en la grada. El infierno turco de la afición del Galatasaray siempre es motivo para ponerse serio. Le dan un punto más a su equipo.

El Galatasaray es un equipo que aprovecha bien los espacios en transiciones con desmarques a la espalda de la defensa rival, precisamente donde más puede sufrir el Barcelona. Jugadores como Rafael Leão, Sané u Osimhen son los más peligrosos. También tienen en el medio al ex azulgrana Ilkay Gündogan y a Lucas Torreira.