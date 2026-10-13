Galatasaray – Barcelona: el infierno turco espera a la ‘máquina’ de Flick

El Barcelona ha vuelto del parón igual que se fue, en un estado de forma sensacional y goleando sin despeinarse. Este martes, con motivo de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League, el equipo de Hansi Flick tiene una buena prueba para seguir manteniendo ese nivel ante el Galatasaray en Estambul.

El infierno turco de Estambul espera este martes, desde las 21:00 horas, a esa ‘máquina’ que parece perfecta de Hansi Flick y que ha iniciado el curso con nueve victorias consecutivas, ocho en Liga y una en Champions ante el Feyenoord. El Galatasaray perdió su primer partido europeo en Lisboa, pero quiere utilizar la baza de su pasional hinchada para dar la sorpresa ante el equipo culé. En la Liga turca son líderes con un punto más que el Besiktas.

Raphinha no ha entrado en la convocatoria del Barcelona para visitar Estambul. El brasileño sigue siendo baja, al igual que De Jong. Tampoco viajaron los lesionados Christensen y Roony. Por lo tanto, Gabriel Jesús seguirá siendo el delantero culé en una delantera en la que puede entrar Adeyemi por Gordon. La titularidad de Lamine Yamal ni se discute en otro escaparate europeo para él.

Hansi Flick volverá a poner como titulares en defensa a Cancelo y Cubarsí tras darles descanso ante el Getafe. También regresará Fermín al once. Tiene mimbres el técnico alemán para hacer rotaciones ante el intenso mes de octubre que se le viene encima. Tras la visita a Estambul tendrá que visitar al Betis y al PSG. Y luego viene el Clásico.

1.671 días después de su última visita a Estambul, en los octavos de final de la Europa League, el Barcelona se enfrentará al Galatasaray en una situación muy distinta, decidido a prolongar su condición de invicto y dar un paso más como firme aspirante a ganar la Champions.

Del equipo titular que alineó aquel día Xavi Hernández, y que ganó con goles de Aubameyang y Pedri (1-2), sólo quedan tres jugadores en la actual plantilla: Eric, De Jong y Pedri. Completaron el once Ter Stegen, Dest, Piqué, Alba, Busquets, Traoré, Aubameyang y Ferran.

El infierno turco espera al Barcelona

Los peligros que pueden poner en jaque al Barcelona en Estambul están en el césped, pero sobre todo en la grada. El infierno turco de la afición del Galatasaray siempre es motivo para ponerse serio. Le dan un punto más a su equipo.

El Galatasaray es un equipo que aprovecha bien los espacios en transiciones con desmarques a la espalda de la defensa rival, precisamente donde más puede sufrir el Barcelona. Jugadores como Rafael Leão, Sané u Osimhen son los más peligrosos. También tienen en el medio al ex azulgrana Ilkay Gündogan y a Lucas Torreira.

Posibles onces