Alcaraz para el ímpetu de Khachanov y debuta con un trabajado triunfo en Viena

Alcaraz se estrena en Viena con una victoria trabajada sobre Khachanov (6-4 y 7-6). El español, que participa en este ATP 500 antes del Masters 1.000 de París, se clasificó para octavos con un juego de resistencia. El ruso, número 24 del mundo, obligó a Carlos a debutar en Viena con sacrificio, porque le llevó al límite en un partido decidido por pequeños detalles y que duró más de dos horas.

Tras la decepción de Shanghái, donde perdió en la segunda ronda, Alcaraz regresó a Viena cinco años después para coger fuerzas para el último tramo de la temporada. Y le exigió Khachanov al máximo, en un duelo larguísimo para ser una primera ronda de un ATP 500 y que se decidió por un break del tenista murciano en el último juego del primer set y en el tie-break de la segunda manga.

Alcaraz se llevó un partido exigente en el que el ruso se mantuvo en todo momento vivo, plantándole cara al español y saliendo incluso de situaciones difíciles. Para ser un estreno, bien exigente fue. Cuando el español le hizo un break en el quinto juego del primer set, Khachanov reaccionó y le devolvió la rotura al instante. Igualados ambos, Carlos dio un golpe clave con 5-4 en el servicio de su rival. Tras remontar un 30-0, a la primera bola de set se llevó la manga.

En el segundo set casi se repite el mismo guion. Con los dos tenistas seguros con su servicio (sólo hubo dos opciones de break, ambas de Alcaraz y ambas desperdiciadas), Carlitos tuvo la oportunidad también de llevarse el partido con 5-4 y servicio de Khachanov. Tuvo ahí tres bolas de partido, pero las tres las desperdició.

Y ahí se vino abajo Alcaraz por cuatro minutos: perdió su servicio y Khachanov tuvo la oportunidad de ganar el set con su saque. Pero al ruso le pudo la presión y el español le hizo otro break. El set se fue al tie-break, Alcaraz se tambaleó por momentos, pero acabó ganando tras más de dos horas y se mete en octavos con un ejercicio de resistencia.