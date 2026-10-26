Alcaraz afina en la Ópera de Viena: «Necesito partidos para recuperar mi mejor nivel»

Todavía no es 1 de enero, pero la Sala Dorada del Musikverein está llena de carisma. En el escenario de posan, con la raqueta en pose violinista, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, las dos cabezas de cartel del ATP 500 de Viena. Será el tercer torneo oficial para el murciano tras regresar de su lesión. Alcanzó los cuartos de final en el US Open, ganó el ATP 500 de Tokio y cayó en segunda ronda en Shanghái.

La normal subida y bajada de quien vuelve después de casi medio año lesionado. «Necesito estar aquí, entrenar con estos jugadores y competir contra ellos para recuperar mi mejor nivel. Llevaba unas semanas sin competir, y tanto mi equipo como yo consideramos que jugar en Viena sería una excelente oportunidad. El cuadro es muy exigente, con grandes jugadores. Creo que esta será una gran oportunidad para seguir mejorando», dice.

Alcaraz está «contento con la forma en la que estoy jugando, pero siento que todavía estoy lejos de que sea el mejor». En el cuadro figuran raquetas de nombre como Medvedev, Mensik, Cobolli, De Miñaur, Tiafoe… Además de los mencionados Zverev y Alcaraz. El murciano debutará este martes ante un rival sinuoso como es Khachanov. Será la segunda vez que empuñe la raqueta en Viena.

Su único resultado fueron las semifinales de 2021. «Han pasado cinco años, son muchos, pero han pasado muchas cosas desde entonces. He ganado muchos títulos de los que me siento tremendamente orgulloso, pero siento que soy el mismo chico y tengo las mismas ambiciones. Lucho por los mismos sueños y sigo disfrutando cada vez que salgo a pista», añadió.

Zverev saldrá de Viena, pase lo que pase, como llegó; como número uno del mundo. «El tenis no se trata solo de entrar a la pista y jugar, ni de tratar de jugar mejor o ser el mejor ese día. Se trata de la consistencia que tienes durante todo el año. Hay algunos jugadores que tienen mejor estilo, mejor nivel, y hay algunos que tienen mejor condición física… Y yo diría que Zverev tiene ambas cosas. Un gran nivel y una gran condición física porque es capaz de jugar todo el año, llegando a finales semana tras semana, y sin lesionarse ni fatigarse, y seguir ganando durante todo el año. Así que diría que se merece con creces ser campeón de Grand Slam este año», valoró Alcaraz.