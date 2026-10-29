Un joven de 16 años le rompe la nariz de un puñetazo a un profesor en un instituto de Oliva (Valencia)

Un joven de 16 años agredió este martes en la localidad de Oliva (Valencia) a su profesor tras propinarle un puñetazo, fracturándole la nariz. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) ha contactado con el docente para poner a su disposición su asesoría jurídica, según ha informado el sindicato.

Según han detallado fuentes de esta organización, el presunto agresor era reincidente en problemas de conducta en el centro. Debido a la agresión, el maestro se encuentra muy afectado debido a la rotura que presenta en la nariz.

«Evidentemente es un shock», declaran los responsables de la ANPE. Como han detallado, la intención del educador sería personarse como acusación en el juzgado. El centro educativo Gregori Maians de Oliva, del que él era profesor, ha decretado la suspensión máxima de 30 días para el estudiante.

Por su parte, desde la Consejeria de Educación han explicado que, desde el momento en que fueron conocedores de esta agresión, se activaron los protocolos y procedimientos de acuerdo con la normativa vigente.

En el caso del profesor, se ha activado el protocolo de atención ante agresiones al personal docente; el incidente ha sido registrado en la plataforma Itaca Previ. La Inspección Educativa, junto al equipo directivo del centro, está actualmente realizando un seguimiento sobre la situación, garantizando el acompañamiento, apoyo y asesoramiento al educador, junto a la adopción de las medidas de protección y seguimiento de la normativa.

Respecto al estudiante, el caso se ha comunicado a la Fiscalía de Menores y se han iniciado las actuaciones disciplinarias, según ha informado Educación. La dirección del instituto incoará un expediente por una falta grave de convivencia en el sistema educativo.

La ANPE reclama medidas efectivas

Tras lo sucedido, la ANPE ha insistido en la necesidad de que la Consejeria de Educación revise el decreto de convivencia. Ya denunciaron estas carencias durante las negociaciones de 2022 y 2025, pero sus principales reivindicaciones no fueron atendidas. Aunque reconocen que el de 2025 obtuvo una notable mejora respecto al de 2022, la norma y los actuales protocolos «siguen sin garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante las agresiones al profesorado».

Por eso, desde el sindicato se ha exigido con carácter urgente una revisión de la normativa para establecer medidas disciplinarias inmediatas y obligatorias ante agresiones físicas. También reclaman el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado, que continúa pendiente desde 2010.

Desde el sindicato enfatizan que «no basta con reconocer la autoridad del profesorado sobre el papel. La Administración debe garantizar su protección real y actuar con contundencia ante cualquier agresión». Agregan que «ningún docente debería acudir a su centro de trabajo con miedo a ser agredido» y exigen «medidas efectivas para garantizar la seguridad en las aulas».