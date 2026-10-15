El Gobierno premia al sindicato de la huelga contra Ayuso: 106.000 € más en subvenciones que al que no la secunda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido en el último año al Sindicato de Estudiantes, la organización que lidera la huelga estudiantil indefinida contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, 128.651,81 euros en subvenciones. Es 106.358,85 euros más de lo que el Ministerio de Educación ha concedido ese mismo año a ANPE, el primer sindicato del profesorado público, que no se ha sumado a la huelga indefinida.

Las ayudas al Sindicato de Estudiantes proceden de cuatro ministerios distintos. El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, le ha concedido 43.052,39 euros para su mantenimiento y funcionamiento. El Ministerio de Educación le ha dado 35.625 euros para actividades de asociaciones de alumnos. Derechos Sociales le ha otorgado 29.071,22 euros para actividades de interés social, e Igualdad, 20.903,20 euros para programas de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres. En total, 49.974,42 euros no proceden de Educación.

Los 22.292,96 euros de ANPE corresponden a la subvención que el Ministerio de Educación reparte entre los sindicatos de la mesa estatal docente, en proporción a los delegados obtenidos en las elecciones sindicales. ANPE es el primer sindicato del sector, con 458 delegados y el 26,88% de la representación. Ese reparto se hace por una fórmula fija, mientras que las ayudas al Sindicato de Estudiantes salen de convocatorias en las que cada ministerio valora los proyectos. ANPE percibe además una parte de las subvenciones del Ministerio de Trabajo por representatividad a través de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, que integra también al sindicato de enfermería SATSE.

Las subvenciones de 2025 son las más altas que ha recibido el Sindicato de Estudiantes en los últimos cuatro años. Según la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la organización ha acumulado 475.772,23 euros desde 2022 en 15 concesiones: 116.284,62 euros en 2022, 125.224,85 en 2023, 105.610,95 en 2024 y 128.651,81 en 2025.

La huelga docente indefinida, que ha arrancado este miércoles, la han convocado CCOO, UGT, STEM, CGT, CNT y Solidaridad Obrera. El Sindicato de Estudiantes ha convocado en paralelo una huelga estudiantil indefinida en Secundaria, Bachillerato y FP. ANPE no se ha sumado. CSIF se ha desmarcado del comité unitario y solo ha convocado tres jornadas, del 14 al 16 de octubre. CCOO ha cifrado el seguimiento del primer día en el 70%, y la Consejería de Educación, en el 44,6%.

El Sindicato de Estudiantes nació en 1986 de la mano de militantes de la corriente trotskista El Militante, hoy Izquierda Revolucionaria. Su secretaria general, Coral Latorre, y su portavoz estatal, Carlos Ochoa, se declaran públicamente militantes de esta organización. Los comunicados de la acampada de la Puerta del Sol de este mes van firmados conjuntamente por Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes.

La organización también ha ganado peso institucional bajo el Gobierno de Sánchez. Ochoa es consejero del Consejo Escolar del Estado en el grupo del alumnado desde noviembre de 2025, nombrado por la Orden EFD/1263/2025, de 3 de noviembre, para un mandato de cuatro años. La ministra de Educación, Milagros Tolón, recibió a la organización el pasado 27 de enero, junto a otras asociaciones estudiantiles.